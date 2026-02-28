Orbán Viktor: Megemeltük a terrorfenyegetettség készültségi szintjét Magyarországon

Irán;Magyarország;készültség;háború;terrorfenyegetettség;

2026-02-28 18:50:00 CET

Egy fokozattal.

„Háború Iránban! Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal!” – jelentette be Orbán Viktor szombat délután az Izrael és az Egyesült Államok által kora reggel a perzsa ország ellen elindított katonai akció nyomán. A miniszterelnök Facebook-posztban számolt be erről, kommentben ígérve részleteket később. Orbán Viktor azután tett bejelentést erről, hogy szombaton az iráni helyzet miatt ülést tartott Védelmi Tanács.

Orbán Viktor később egy videót is közzétett a Facebook-oldalán, amelyben azt mondta az iráni események közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarországra, főleg az energiabiztonságra.

A közel-keleti térségben szolgálatot teljesítő magyar katonákat nem érte csapás, ők jól vannak,

de számolni kell a terrorcselekmények valószínűségének az emelkedésével, ezért a terrorfenyegetettség készültségi szintjét egy fokozattal megemelték.

Az Orbán-kormány tagjai közül Szijjártó Péter és maga a miniszterelnök is következetesen hallgatott arról, hogy Izrael mellett az Egyesült Államok is részt vesz az Irán elleni háborúban – ennek oka az úgynevezett Béketanács lehet –, de említésre méltó az is, hogy a háborús riogatás ellenére Ukrajna miatt a terrorkészültségi szintet nem emelték.

Magyarország területén eddig terrorfenyegetettség készültségi szintjének a 3-as (közepes) fokozata volt érvényben. Ez azt jelentette, hogy a magyar emberek biztonságát közvetlenül fenyegető terrorcselekmény elkövetésére vonatkozó információ nincs a hatóságok birtokában. A 4 terrorfenyegetettség készültségi szint közül ez a második legenyhébb volt, azt a 2-est (magast), amelyről most Orbán Viktor tett bejelentést, egy 2015-ös 1824/2015. (XI. 19.) jelzésű kormányhatározat szerint akkor kell elrendelni, ha az ellenőrzött vagy részben ellenőrzött információk Magyarország konkrét veszélyeztetettségére utalnak vagy Magyarországot fenyegető terrorcselekmény közvetlen bekövetkezésére utaló, konkrét információk állnak rendelkezésre. A fokozatot a fenyegetettségi szint fennállásáig, illetve mindaddig fenn kell tartani, amíg az ellenőrzött információk nem utalnak a fenyegetettség szintjének csökkenésére, illetve megszűnésére.