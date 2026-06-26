Donald Trump leszögezte, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll

Irán;Egyesült Államok;Donald Trump;Hormuzi-szoros;háború Iránban;

2026-06-26 08:20:00 CEST

Az ENSZ illetékes ügynöksége korábban felfüggesztette evakuációs műveletét, miután támadás ért egy hajót.

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt követően, hogy az iráni Iszlám Forradalmi Gárdának tulajdonított dróntámadás ért egy szingapúri zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót az ománi partok közelében.

Az elnök egy Fehér Házban, washingtoni idő szerint csütörtökön este tartott rendezvényen kijelentette, hogy

az Egyesült Államok a „puszta erő” pozíciójából tárgyal Iránnal.

Megismételte, Teherán „sürgősen megállapodást akar kötni”, valamint ismét kijelentette, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Donald Trump egyben közölte, hogy Irán az amerikai mezőgazdasági termékek új piaca lehet, miután a korábban befagyasztott pénzből az Egyesült Államoktól vásárolnak gabonát, szóját és kukoricát.

Az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete (IMO) korábban bejelentette, hogy

felfüggesztette a Hormuzi-szorosban rekedt hajók és legénységeik evakuálását szolgáló műveletét, miután támadás ért az Ománi-öbölben egy hajót.

– Egy a hormuzi-szoroson áthaladó hajó elleni támadásról értesítettek ma az Ománi-öbölben. Ez a hajó nem az IMO evakuálási keretrendszerének égisze alatt hajózott át – ismertette Arsenio Domínguez, az ENSZ szakosított tengerhajózási szervezeteként működő IMO főtitkára. Hozzátette, úgy döntött, ideiglenesen szünetelteti ennek végrehajtását annak megerősítésére, hogy a szükséges biztonsági garanciák továbbra is hatályosak-e az evakuációs listánkon szereplő és régióban tartózkodó többi hajó számára.

Az IMO nap folyamán közzétett előzetes adatai szerint június 23-tól június 25-én reggelig mintegy 57 hajó – becslések szerint 1 100 tengerésszel – haladt át a Hormuzi-szoroson az evakuációs terv keretében.