Kapitány István azt kéri, csökkentsük az áramfogyasztást 18 és 21 óra között

hőség;kánikula;áramfogyasztás;Kapitány István;

2026-06-26 08:21:00 CEST

Például ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban.

A tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében kiemeli: a nyári kánikulában mindannyian tehetünk azért, hogy a villamosenergia-ellátás továbbra is biztonságos és zavartalan maradjon. Ehhez – hangsúlyozza – nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre.

Kapitány István azt írja, hogy különösen az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Ha tehetjük,

ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat,

és ugyanígy érdemes a különböző eszközök (laptopok, telefonok, elektromos autók) töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni.

A miniszter hozzáteszi, a magyar villamosenergia-rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás. „Egy kis odafigyeléssel mi is segíthetjük ezt a munkát – miközben saját villanyszámlánkat is csökkenthetjük. 18 és 21 óra között néhány apró döntés is sokat számít. Köszönjük mindenkinek, aki tudatos energiahasználatával hozzájárul a biztonságos ellátáshoz!” – zárja bejegyzését Kapitány István.