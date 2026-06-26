Megjavították a hűtési rendszert az Országos Onkológiai Intézetben

egészségügy;Országos Onkológiai Intézet;Hegedűs Zsolt;

2026-06-26 08:19:00 CEST

Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter számolt be a Facebook-oldalán.

Buga László államtitkárral az Országos Onkológiai Intézetben jártunk, ahol a kormány által biztosított forrásoknak köszönhetően befejeződött a hűtési rendszer javítása – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter csütörtök este a Facebook-oldalán.

A tárcavezető kiemelte, az intézmény vezetésével folytatott egyeztetésen számos fontos kérdést áttekintettek, majd felkeresték azokat a műtőket, amelyek jelenleg raktárként funkcionálnak, és felújításuk több mint időszerű. „A cél egyértelmű: tovább kell erősítenünk az onkológiai betegellátást. Számos területen van még teendőnk, így például a szűrések kiterjesztésében, a korszerű terápiákhoz való hozzáférés javításában és a prevencióban. Dolgozunk azon, hogy a daganatos betegek a lehető legjobb ellátásban részesüljenek Magyarországon, már belátható időn belül” – áll a bejegyzésben.

Az Országos Onkológiai Intézet a közösségi oldalán már szerdán, késő délután beszámolt arról, hogy elindult a hűtőrendszer a műtőikben.

Az intézmény még hétfőn közölte, hogy a 3-as épület műtői légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt átmenetileg módosítani kellett a műtéti rendet. Akkor az Országos Onkológiai Intézet azt írta, a műtők egy részében nem biztosíthatók folyamatosan azok a hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, amelyeket a szakmai, infekciókontroll- és betegbiztonsági előírások megkövetelnek, ezért az orvosigazgatóság a betegbiztonság elsődlegességét szem előtt tartva a 3-as épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenység átmeneti felfüggesztéséről és a műtői kapacitás átszervezéséről döntött. A halaszthatatlan onkológiai műtétek biztosítása érdekében a 3/A épület műtőiben kétműszakos munkarendet vezettek be, a műtétek reggel 6 órától este 10 óráig zajlottak.