Fejbe lőtt férfi holttestét találtak meg a Balatonban

rendőrség;Balaton;holttest;

2026-06-26 12:12:00 CEST

A haláleset körülményeit általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a rendőrség.

Egy holttestet találtak Balatonszepezd és Révfülöp között, a Balatonban – írja a 24. A portál egyik olvasója szerint a megtalált férfi fejbe lőtte magát.

Bartók Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a 24 megkeresésére közölte, hogy a rendőrség általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a haláleset körülményeit.

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