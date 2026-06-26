Medián: A magyarok többsége nem tiltaná a Pride-felvonulásokat

felmérés;Medián;Budapest Pride;pride;Háttér Társaság;

2026-06-26 12:49:00 CEST

Hatvan százalék pedig úgy látja: az állam ne szóljon bele, hogy milyen társadalmi csoportok jelennek meg a napközben vetített filmekben és TV-műsorokban.

A magyarok többsége, 69 százaléka ért egyet azzal, hogy az LMBTQ-emberek jogai érdekében is lehessen tüntetéseket, felvonulásokat szervezni – derül ki a Medián választások után felvett, a Háttér Társaság megbízásából készített kutatásából.

A Háttér Társaság az erről szóló, lapunknak is eljuttatott közleményében felidézi, hogy bár a szombati Budapest Pride-ot idén a rendőrség nem tiltotta meg, „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő” gyűléseket tiltó törvényi szabály továbbra is hatályban van, ahogy azok a rendelkezések is, amelyek széles körben tiltják a 18 év alattiak hozzáférését az ilyen tartalmakhoz. E jogszabályok ugyanakkor nem élvezik a magyar társadalom többségének támogatását: mint az a korábban közzétett adatokból kiderül, a magyarok 57 százaléka visszavonná a Fidesz-KDNP kormányzat által elfogadott, az LMBT emberek jogait korlátozó törvényeket.

A Medián április 27. és május 2. között felvett reprezentatív közvélemény-kutatása ugyanakkor nemcsak általában kérdezte meg az emberek véleményét a jogkorlátozó törvényekről, hanem külön-külön is rákérdezett az egyes rendelkezések támogatottságára. A kutatás eredményei szerint

a magyarok 69 százaléka teljesen vagy inkább egyetért azzal, hogy az LMBT emberek jogai érdekében is lehessen tüntetéseket, felvonulásokat szervezni;

60 százalék szerint az állam ne szóljon bele, hogy milyen társadalmi csoportok jelennek meg a napközben vetített filmekben és TV-műsorokban,

és 58 százalék szerint a gyerekek az iskolai tananyag keretében életkoruknak megfelelően találkozhassanak a homoszexualitás és a nemi sokszínűség témájával is.

Az, hogy a többség nem támogatja az LMBT témájú gyűlések tiltását, nem újdonság, hiszen a Medián már tavaly tavasszal is azt találta, hogy mindössze a teljes népesség 27 százaléka tiltaná az ilyen demostrációkat. A tiltás elutasítása ugyanakkor nem jelenti a Pride teljes támogatását. A tiltó rendelkezések elfogadásának idején 21 százalék támogatta kifejezetten a Pride-ot, 28 százalék vélekedett úgy, hogy a Pride céljai fontosak, de az esemény túl provokatív, 22 százalék ugyan a Pride céljával sem ért egyet, de azért nem tiltotta volna meg a rendezvényt.

A magyarok többsége tehát árnyaltan gondolkodik a kérdésről, és ha vannak is fenntartásai az eseménnyel kapcsolatban, megtiltani nem akarja azt.

Az idei kutatás szerint az LMBT felvonulások támogatottsága jelentős demográfiai és politikai különbségeket mutat:

a budapestiek és a megyei jogú városok lakói 77, illetve 78 százalékban támogatják a gyülekezési jog biztosítását, míg a kisebb városok és falvak lakóinál 65, illetve 61 százalék ez az arány.

a 65 évnél idősebbek körében csak 58 százalék, a 30-39 évesek körében 86 százalék a támogatottság.

a szakmunkás végzettségűek 53 százaléka, a felsőfokú végzettségűek 84 százaléka biztosítaná a gyülekezési jogot LMBT témájú gyűlések szervezőinek.

A legnagyobb különbség a pártpreferenciák tekintetében mutatkozik: míg a Mi Hazánk szavazóinak csak 21 százaléka, a Fidesz szavazóinak pedig 29 százaléka tartja elfogadhatónak a LMBT emberek jogaival foglalkozó tüntetéseket és felvonulásokat, a TISZA párt szavazóinak körében ez az arány 88 százalék.