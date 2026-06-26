Forgalomkorlátozások lesznek szombaton a Budapest Pride miatt

forgalomkorlátozás;Budapest Pride;BKK;

2026-06-26 12:43:00 CEST

Több BKK-járat is módosított útvonalon közlekedik.

Felvonulást tartanak szombaton a fővárosban, ezért forgalomkorlátozásra kell készülni, a korlátozások érintik a közösségi közlekedést is – Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

A Budapesti Rendőr-Főkapitányságtól kapott tájékoztatás alapján forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton 11.30-tól az Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Deák Ferenc tér–Károly körút–Astoria–Kossuth Lajos utca–Szabad sajtó út–Erzsébet híd–Döbrentei tér–Attila út–Mikó utca–Vérmező útvonalon – írták.

A vonulásos demonstráció miatt – 16.30 és 19.30 között – a Kodály köröndtől a Kossuth térig az Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca útvonalon 15-30 perces szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK jelezte, a forgalomkorlátozás mértéke a résztvevők számától függ.

Az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek, a változásokról ezen a linken tájékozódhat. A korlátozások idejére a társaság elsősorban a metrók igénybevételét javasolja.

Mint arról beszámoltunk, a mai nap kiderült, hogy nem halasszák el a Pride-felvonulást, ahogy Lyonban történt. A szervezők azonban arra kértek mindenkit, hogy a saját tűréshatárait és az egészségi állapotát mérlegelve vegyen részt az eseményen, tekintettel a hőségre. Az Európát sújtó hőkupola ugyanis most éri el Magyarországot, igaz, az abszolút rekordok hétfőre várhatók. A 2022-es fővárosi Pride-felvonulás idején is rettentő meleg volt, de ahogy akkor, úgy most is külön intézkedésekkel készültek a biztonság érdekében.