Magas rangú szereplőtől kaphatott instrukciókat Hajdu János akkori TEK-főigazgató, miközben az emberei rajtaütöttek az ukrán pénzszállítókon

Orbán Viktor;Terrorelhárítási Központ;Hajdu János;Farkas Örs;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;

2026-06-26 15:44:00 CEST

A nyomozás vizsgálja azt is, milyen szerepet játszott az akcióban a legfőbb ügyész.

Egy magas rangú szereplőtől kaphatott instrukciókat a Terrorelhárítási Központ (TEK) menesztett vezetője az ukrán banki konvojon való rajtaütés alatt – írja hírlevelében a VSquare újságírója.

Panyi Szabolcs a vizsgálat részleteit ismerő forrásaira hivatkozva azt írta, Hajdu János közvetlen utasításokat adott és személyesen is részt vett az ukránok „durva és teljesen illegális” fogva tartása és kihallgatása alatt. Az újságíró egyik informátora szerint közeledik a pillanat, amikor a korábbi főigazgatónak el kell döntenie, hogy magára vállalja az akcióért a teljes felelősséget és az ezzel járó büntetést, vagy megnevezi azt az illetőt, aki az akcióra utasítást adott - illetve instruálta a TEK-vezért a végrehajtás alatt.

Korábban a magyar ügyészségi nyomozás részleteit ismerő források szerint azonosították azokat a személyeket, akik utasításokat adtak: köztük van a korábbi titkosszolgálati államtitkár, Farkas Örs, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábbi bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese, Demeter Tamás, Hajdu János és Orbán Viktor. Az ügyészek őket tartják számon potenciális gyanúsítottként a jogellenes fogvatartás és hivatali visszaélés miatt indult büntetőeljárásban. A nyomozás vélhetően a TEK korábbi vezetőjére fókuszál, aki már korábban is rendkívül kockázatos műveleteket hajtott végre Orbán érdekében – elég csak Milorad Dodik Banja Lukából való kimenekítésének tervére gondolni.

Panyi Szabolcs kitért arra is, hogy az ügyészek saját felettesük, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerepét is vizsgálják, akiről azt feltételezik, hogy szintén szerepet játszott az illegális razzia lebonyolításában.