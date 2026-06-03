Leváltották az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját

mentők;Országos Mentőszolgálat;Csató Gábor;Hegedűs Zsolt;

2026-06-03 17:07:00 CEST

Csató Gábor megbízatása lezárul, a feladatait Constantinovits Miklós az OMSZ Orvosszakmai Osztályának vezetője veszi át.

Csató Gábor főigazgatói megbízatása közös megegyezéssel lezárul – jelentette be az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szerdán a honlapján.

A közleményből kiderül, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Országos Mentőszolgálat főigazgatói feladatainak ellátásával a kiírásra kerülő pályázat lezárásáig

Constantinovits Miklós oxyológus és sürgősségi szakorvost, az Országos Mentőszolgálat Orvosszakmai Osztályának vezetőjét bízza meg.

A közlemény szerint Constantinovits Miklós úgy fogalmazott, célja a szervezet szakmai kontinuitása, a korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítása. Vezetőként az OMSZ munkájának megújítását három fontos pillérre építi, ez

a betegbiztonság fejlesztése,

a társadalmi bizalom erősítése

és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követése.

A betegbiztonság fejlesztése érdekében – folytatódik a tájékoztatás – a mentésirányítás hatékonyságát kívánja felülvizsgálni és optimalizálni, illetve a mentésben résztvevő jármű- és felszerelésállomány pontos feltérképezése és fokozatos korszerűsítése is prioritást jelent. Meggyőződése, hogy a társadalmi bizalom erősítése a hatékonyságból és az átláthatóságból fakad, így az OMSZ tevékenységére vonatkozó adatok és fejlesztési lépések teljeskörű transzparenciáját ígéri. A szakmai megújulás jegyében továbbra is a legkorszerűbb nemzetközi sztenderdek figyelembevételével teszik hatékonyabbá az ellátást, és egyúttal figyelmet fordítanak a belső, szervezeti megújulásra is – áll a közleményben, mely szerint az új főigazgató fogalmazott: „A Mentőszolgálat munkájának szakmai minősége össztársadalmi ügy. Olyan szervezet építése a célunk, amely minden magyar ember bizalmát élvezi, és ahol a bajtársak is kiszámítható, szakmailag és anyagilag is vonzó jövőképet láthatnak. Európa leggazdagabb mentési hagyományaival bíró szervezete vagyunk, ez a múlt is kötelez minket a megújulásra és a legmagasabb minőségre.”

Csató Gábor, az OMSZ leköszönő főigazgatója levélben fejezte ki köszönetét az Országos Mentőszolgálat valamennyi bajtársának az elmúlt évek közös munkájáért, a helytállásért, a betegellátás érdekében elért eredményekért. Üzenetében úgy fogalmazott, „megtisztelő volt Önöket és a betegeket szolgálni”.

A közlemény felidézi: Csató Gábor 2017 januárja óta vezette az Országos Mentőszolgálatot, ahol ez idő alatt jelentős szervezeti, szakmai és digitális fejlesztések valósultak meg, többek között a mentésirányítás, az ellátási protokollok és az országos adatvezérelt működés területén. A számos modern, betegellátást támogató applikáció fejlesztése mellett ebben az időszakban elindult a szervezett tudományos munka is, amelynek eredményeként rangos nemzetközi publikációk születtek, miközben aktív szakmai kapcsolat és együttműködés alakult ki külföldi mentőszolgálatokkal is. Az Országos Mentőszolgálat a COVID–19 járvány idején országos mintavételi, betegszállítási és logisztikai feladatokat látott el, miközben folyamatosan biztosította a sürgősségi betegellátás magas szintű működését, majd pedig az OMSZ szervezte meg Magyarország egységes alapellátási ügyeleti rendszerét is.