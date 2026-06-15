Grósz Judit: Aki részt vett a társadalom megosztásában, riogatásában, vállalnia kell a felelősséget

miniszteri biztos;közmédia;MTVA;

2026-06-15 19:14:00 CEST

A közmédia megújításáért felelős miniszteri biztos szerint a közmédia tartalmán csak az intézményi vezetők együttes döntése alapján lehet jogszerűen változtatni, ők azonban – egy kivételtől eltekintve – még a helyükön vannak.

A cél nem a dolgozók elbocsájtása, annak viszont vállalnia kell a felelősséget és a következményeket, aki részt vett a társadalom megosztásában, riogatásában, a sajtóetika szabályainak áthágásában – nyilatkozta a 24.hu-nak a közmédia megújításáért felelős, újonnan kinevezett miniszteri biztos.

Grósz Judit, az RTL Magyarország korábbi digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettese a lapnak arról beszélt, hogy közmédia tartalmán csak az intézményi vezetők együttes döntése alapján lehet jogszerűen változtatni. A jelenlegi vezetők még a helyükön vannak, és egyikük, az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel lemondott ugyan, jelenleg még ő felel az intézményért, így a tartalomért is.

Hogy mennyit lehet majd spórolni a közmédia költségvetésén, azt egy új, legitim vezetés fogja meghatározni a szükséges vizsgálatok eredményének ismeretében. Arra a kérdésre, hogy maradhatnak-e a helyükön például a híradók arcai, vezetői, Grósz Judit azt válaszolta: „Aki nem tartotta be a szerkesztési és közmédiakódex szabályait, annak szakmai következményekkel kell szembenéznie.” Egy másik kérdésre azt ígérte, hogy a közmédia működéséről egyeztetnek majd szakmai szervezetekkel, ezekről tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

Mint arról beszámoltunk, pénteken nyújtották be a Tisza Párt képviselői, Hantosi István, Melléthei-Barna Márton és Kulcsár Krisztián a médiatörvény módosításáról szóló törvényjavaslatukat. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a cél egy mondatban összefoglalható: visszaadni a közmédiát a köznek, a magyar embereknek.

A jogszabály lényege, hogy a közmédia megrendelőjének, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-nek, illetve a gyártónak, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) vége, elválasztják egymástól a hírügynökségi és a műsorszolgáltatási feladatokat. Ezzel létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt.

A sokat bírált Közszolgálati Közalapítvány egy új, Tarr Zoltán szerint „paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szerv”, a Független Közmédia Testület lép, amelyben egyenlő arányban képviseltetheti magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, de részt vehetnek benne a magyarországi média független képviselői is.

A Fidesz kormányzása alatt a közmédia elveszítette közszolgálati jellegét, miközben formálisan továbbra is a nemzet egészének nevében beszélt. A Tisza pártnak választási ígérete volt a magyarországi közmédia teljes átalakítása, ennek jegyében már rendeltek ki költségvetési biztost az MTVA-hoz és az NMHH-hoz, Magyar Péter pedig a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, illetve a hírhamisítóként elhíresült Papp Dánielt is lemondásra szólította fel. Utóbbi ezt június 5-én meg is tette, arra hivatkozva, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása.