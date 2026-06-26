Nem bizonyult igaznak Vitályos Eszter állítása, hogy rálőttek volna egy fideszes aktivistára a kampányban

nyomozás;Szentendre;lövés;Vitályos Eszter;

2026-06-26 19:20:00 CEST

Semmit sem találtak a hatóságok, amely arra utalna, hogy bűncselekmény történt.

Megszüntette a nyomozást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság abban az ügyben, amelyről Vitályos Eszter márciusban azt írta, hogy Szentendrén rálőhettek egy fideszes aktivistára - írja a Telex a szentendrei képviselő-testület ülésén elhangzott rendőrségi beszámolóra hivatkozva.

Mint korábban hírt adtunk, a Fidesz országgyűlési képviselője akkor a Facebookon számolt be arról, hogy egy aláírásgyűjtőt gázpisztollyal támadhattak meg. Vitályos Eszter ezt úgy kommentálta, hogy „ez a tiszás gyűlöletkeltés következménye”, és Magyar Péterhez, a Tiszához, valamint a párt helyi jelöltjeihez kötötte a történteket.

A közzétett videóban az aktivista azt mondta, egy többlakásos háznál gyűjtött aláírást, majd az egyik lakó az ablakból rálőtt egy gázpisztollyal. A férfi elmondása szerint nem sérült meg, a helyszínről elszaladt.

A június 24-i szentendrei testületi ülésen Szelei Pál rendőrkapitány Fülöp Zsolt polgármester kérdésére beszélt az ügyről. A beszámoló szerint az aktivista feljelentése után a rendőrök meghallgatták a bejelentőt, aki tanúként már azt mondta: sem a fenyegető férfit, sem a fegyvernek vélt tárgyat nem látta, csak egy durranásra emlékeztető hangot hallott.

A rendőrök két lakást is átvizsgáltak a társasházban, de sem fegyvert, sem annak látszó tárgyat nem találtak. Olyan bizonyíték sem került elő, amely pirotechnikai eszköz használatára utalna. A megjelölt lakásban élőtől - egészen pontosan a kezéről - is mintákat vettek, hogy kiderüljön, ő lőtt-e, de ilyen nyomot nem találtak.

Szelei Pál azt mondta, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóságától kapott tájékoztatás szerint az eljárást azért zárták le és szüntették meg, mert a rendelkezésre álló adatok és bizonyítási eszközök alapján nem volt megállapítható, hogy az adott időpontban és helyszínen bűncselekmény történt..