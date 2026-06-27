NER-es módszerekkel akarja a Tisza-kormány eltakarítani a NER-t?

Orbán Viktor; NER;ukrán pénzszállítók;Tisza-kormány;

2026-06-27 05:45:00 CEST

Kockakőhöz aligha nyúlnak az élemedett korú fideszesek, ha Orbán Viktor csuklóján végül kattan a bilincs, inkább csak imára futja majd nekik a hőségben. Podcast.

Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy az aranykonvojüggyel csúnyán elszámította magát a volt miniszterelnök, aki jobb híján függetlenedni próbál a lejtőn lefelé száguldó Fidesztől, és a patrióták zászlaja alatt nemzetközi szélsőjobb celebritásként próbál megélni. Idehaza ugyanis Magyar Péter éppen lesöpri az asztalt, a NER maradékát is kitakarítják a közéletből.

Ezekről van szó a Népszava Hol élünk? közéleti podcastjának legfrissebb adásában, amelynek lábfétis-szépségversenyét Papp Zsolt gazdasági újságíró és Horváth Gábor főszerkesztő-­helyettes megosztva nyerte, míg Varga Dóra főszerkesztő-helyettes és Batka Zoltán kulturált termékelhelyezéssel próbál javítani a lap helyzetén.