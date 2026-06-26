Ferencz Orsolya: Orbán Viktor teljes körűen felelős a kormányai működéséért

Fidesz;Ferencz Orsolya;

2026-06-26 11:00:00 CEST

A fideszes politikus szerint ki kell vizsgálni, ha az úgynevezett „patrióta” gazdaságpolitika szabályozása túlkapásokra adott teret.

Orbán Viktor jogilag és politikailag is teljes körűen felelős a kormányai elmúlt négy ciklusának működéséért és minden olyan kormánydöntésért, amely ezekben a ciklusokban megszületett – mondta a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője a Népszava Törésvonal című műsorában.

Ferencz Orsolya kifejtette, ha voltak olyan kormánydöntések, amelyek hozzájárultak a vereséghez, akkor azt meg kell vizsgálni. Példaként az úgynevezett „patrióta” gazdaságpolitikát nevezte meg, amely szerinte az elmúlt négy kormányzati ciklus egyik sarokköve volt. Azt mondta, ez a megközelítés önmagában nem ördögtől való, és sok országban alkalmaznak hasonlót, de ha a szabályozás nem volt megfelelő, vagy túlkapásokra adott teret, „akkor ezeket most derítsük ki, tárjuk fel, tegyük ki az asztalra és szüntessük meg”. Közölte, nem akar rögtönítélő bíróságot alapítani, és nem állítja, hogy aki sikeres vállalkozó lett, vagy állami megbízásokat kapott, az ezzel bűncselekményt követett volna el. Azt viszont hangsúlyozta: ahol túlárazott szerződés vagy jogsértés bizonyosodik be, ott meg kell tenni a szükséges lépéseket.

Mészáros Lőrinc meggazdagodásáról azt mondta: – Amit láttunk, az legalábbis felveti azt a kérdést, hogy biztos, hogy ez teljesen és tökéletesen jól volt így, ahogy volt. Azt is hozzátette: mindenkinek meg kell tudnia mutatni, hogyan és miként volt ilyen szerencsés. Arra viszont nem akart direkt választ adni, hogy el tudja-e képzelni Mészáros Lőrinc vagyonosodását Orbán Viktor segítsége nélkül. Nem érdekes, hogy én mit tudok elképzelni - jegyezte meg.

Az ellenzéki politikust kérdeztük arról a nyílt levélről is, amelyet Navracsics Tiborral közösen írt. Ebben a jobboldali sajtó támogatására szólították fel az úgynevezett „nemzeti” nagytőkéseket.

Ezzel kapcsolatban azt mondta, helyénvaló, ha egy-egy értékrendet képviselő sajtóorgánum mögé odaállnak azok a körök, amelyek ugyanahhoz az értékközösséghez tartoznak. Arra a felvetésre, hogy nem inkább arról kellene beszélni, hogyan lett közpénzből, állami megbízásokból és közbeszerzésekből magánvagyon, Ferencz Orsolya azt válaszolta: nem akar rögtönítélő bíróságot alakítani. Úgy véli, nem lehet automatikusan bűncselekményként kezelni azt, ha egy vállalkozó sikeres volt, és állami pénz vagy állami megbízás is megjelent a cég történetében. Erre vannak a hatóságok – fűzte hozzá, majd azzal folytatta, ahol bebizonyosodik a jogsértés, vagy akár felmerül, hogy a működés jó ízlésbe vagy jó erkölcsbe ütközött, ott szerinte meg kell tenni a szükséges lépéseket. A volt képviselő a választási vereség egyik okaként nevezte meg a mesés meggazdagodást és az ehhez társuló, szerinte sokszor elfogadhatatlan életvitelt. Azt mondta, ez joggal irritálta a társadalmat, és aki ebben találva érezte magát, „jó, hogyha találva érezte magát”.

Azt is hangsúlyozta, hogy a négy ciklus nem kezelhető egyetlen homogén tömbként. Szerinte a Fidesz-KDNP demokratikus úton, nagy legitimációval tudott újra és újra választást nyerni, mert sok mindent jól csinált, és sok jó eredmény is született. Ezzel együtt úgy látja, voltak nagyon nagy hibák és súlyos bűnök is. Itt név szerint megemlítette Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági minisztert, akinek szakmaisága és emberi habitusa is „tűri a kritikát”, és nagy szerepe volt abban, hogy a Fidesz-KDNP közössége elvesztette a választást; az utolsó négy év gazdaságpolitikáját pedig szerinte nem irányították megfelelően. Lázár Jánost is szóba hozta, hangsúlyozva, hogy ez nem személyes ügy, hanem annak példája, hogy közszereplőként „ilyen dolgokat ne csináljon” valaki.

A Fidesz kongresszusáról azt mondta, nem erre várt és nem osztja az ott elhangzott tízpontos értékelést. Ferencz Orsolya azt mondta, nem tartja értelmezhetőnek Orbán Viktor kongresszusi mondatát, amelyben arról beszélt, hogy semmi kedve megváltozni, és nem tesz sem egész, sem félfordulatot. Azt pedig szintén nem tartotta jó mondatnak, amikor a volt kormányfő arról beszélt, öreg ahhoz, hogy változtasson a hibáin. A korábbi kormányzati plakátokkal kapcsolatban - amelyek többek közt Volodimir Zelenszkijt és Soros Györgyöt ábrázolták - azt mondta, mind a tartalmuk, stílusuk és mennyiségük is helytelen volt. Orbán Viktor „poloskázó beszédét” pedig megdöbbenve hallgatta. A kifejezésről azt mondta, „minimum” politikai hiba volt. „Nem is szabad, hogy ilyen mondatok hangozzanak el egy közéleti beszélgetésben vagy egy beszédben. Remélem, hogy látva azt, hogy egyébként ennek milyen következményei lettek a politikában a jövőben majd a magyar politikusok minden ilyen hibát el fognak kerülni” - fogalmazott.