Újabb, ezúttal 4,9-es erősségű földrengés rázta meg Venezuelát

földrengés;Venezuela;halálos áldozatok;

2026-06-27 08:47:00 CEST

A néhány nappal ezelőtti két erős földrengés következtében több mint 900-an haltak meg.

Az EMSC földrengésmegfigyelő intézet szerint a 4,9-es erősségű hajnali rengés epicentruma Észak-Venezuelában, Maracaytól 61 kilométerre északnyugatra volt. A földrengést egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett.

Károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

A dél-amerikai országot szerdán két, úgynevezett ikerföldrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek.

Legfrissebb adatok szerint a hét közepi földrengésnek legalább 920 áldozata van, de félő, hogy számuk elérheti akár a tízezret is. Az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret.