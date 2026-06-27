Navracsics Tibor: A Fidesz még mindig úgy tesz, mintha egy óriási nagy párt lenne

politika;Fidesz;Magyarország;interjú;Navracsics Tibor;megújulás;

2026-06-27 05:55:00 CEST

Szerinte a Fidesz még mindig nem reagált jól szervezetileg a választók üzenetére. Azt sem zárja ki, hogy a jövőben új polgári jobboldali pártra lesz szükség. Ő pártvezetői szerepet nem vállalna, a választási rendszer arányosabbá tételét viszont támogatná. Interjú.

A választások előtt úgy fogalmazott, hogy ha a választókörzetében nem kérnek önből a szavazók, akkor vélhetően a magyar politika sem. Ehhez képest most a Fidesz önkormányzati tagozatát vezeti, visszaállította a Facebook-oldalát, aktív, rengeteget szerepel...

De azt nem szabad?

Pont a visszavonulási szándéka miatt kérdezem: rosszul értelmezte a választói üzenetet, vagy egyszerűen meggondolta magát?

Hány Facebook-felhasználó van Magyarországon?

Ne hegyezzük ki erre... Tudja, mire gondolok.

Akkor hegyezzük ki arra, hogy ki a politikus. Számomra az, aki valamilyen választott tisztséget betölt, vagy olyat, aminek politikai, hatalmi relevanciája van...

Tehát már nem tartja magát politikusnak?

Nem tartom magam annak, hiszen nem politikából élek; jelen pillanatban nem kapok egy forint fizetést sem a politikától. Nekem van egy egyetemi fizetésem, és egyébként pedig politikával foglalkozom, mint ahogyan tettem akkor is, mielőtt országgyűlési képviselő lettem volna. De ezek definíciócsaták... Tehát ha akarja, akkor mondhatjuk azt is, hogy igen, visszatértem.

Ön mondta, hogy a magyar politika sem kér önből, ha helyben nem sikerül nyerni...

Igen, és aztán úgy látszik, hogy mégis kért belőlem, nem? Nem én jelöltem magamat a Fidesz önkormányzati tagozatának az élére, hanem felkértek és megválasztottak. Ilyen értelemben ez egy párton belüli feladat. Szerintem rengeteg olyan funkció van, amit párton belül látnak el emberek, és attól még nem kell, hogy valaki hivatásos politikus legyen.

Szóval mivel a Fideszben felkérték egy feladatra, ezért mégsem jött össze úgy a visszavonulás, ahogy elképzelte?

Olyan értelemben nem jött össze, ahogy én akkor ezt az interjút adtam, de ennek több oka is van. Én a választás előtt minden interjúban elmondtam, hogy akár győzünk, akár nem, nagyon kiegyenlített erőviszonyokat várok a következő Országgyűlésben. Azt gondoltam, nem lesz rám szükség, mert elég sok képviselője lesz a Fidesznek és a KDNP-nek is. Nem ez lett a helyzet. Több mint kétharmados többsége van a Tiszának, és a pártszövetség akkora vereséget szenvedett, hogy azt is mondhatnám: most becsületbeli ügy a részemről, hogy, ha tudom segíteni a talpra állást, akkor segítsem.

De egyébként az egyetemi tanítás jobban esik, mint most a Fidesszel foglalkozni?

Gasztronómiailag, lelkileg, vagy érzelmileg?

Főként lelkileg, de értelmezze szabadon.

Ma a magyarországi jobbközéppel foglalkozni lelkileg azért nem esik túl jól, mert ez egy választási vereség utáni időszak, amikor nyilvánvalóan viták vannak sokan összezuhantak, míg sokan reményt várnak. Ilyen értelemben ez nem egy örömteli feladat.

Visszakanyarodva az egyetemhez: Földi András kollegája nemrég arról írt, hogy szerinte ön „továbbra sem nézett szembe a súlyos felelősségével, és neki nagyon rossz érzés, hogy továbbra is kollégaként kell majd önt néznie az ELTE folyosóin.

Nekem is rossz érzés őt nézni az ELTE folyosóin, mégsem teszek ilyen kijelentéseket.

Más tanárkollégáin is érzékel most ilyenfajta indulatokat?

Egyrészt utoljára 1950-ben volt olyan, hogy valakit a politikai szerepvállalásáért eltávolítottak az egyetemről. Ez Vitéz Mór Gyula volt, akit akkor az Állami és Jogtudományi Tanszék egyetemi demonstrátorával, tanszéki demonstrátori aktával távolíttattak el azzal az indokkal, hogy reakciós nézetet vall, tehát ilyen értelemben nem tudom értelmezni ezt a kérdést. Az egyetemen tanítanak, most éppen vizsgaidőszak van. Nekem senki nem mondott ilyeneket, fogalmazzunk így. Nem találkoztam ilyen felindulással.

És a diákokkal mi a helyzet? Előfordul, hogy néha szúrós tekinteteket vagy kérdéseket kap?

Nem találkozom ilyennel, de nézze meg a Mark My Professoron a tanári értékeléseimet. Kapok ilyet is, olyat is. Van, aki azt írja, hogy jó tanár vagyok, de csapnivaló politikus. Ezek felnőtt emberek, egyetemi hallgatók, mindenki szabadon formál véleményt.

Nem is osztja Orbán Viktor vereségmegfejtését, hogy rajtuk és a 40 év alattiakon hasaltak el a választáson?

De a kettő között milyen összefüggés van? Én nem azt mondtam, hogy rajonganak értem a fiatalok, hanem azt, hogy nem találkoztam olyan emberrel, aki úgy gondolná, hogy engem ki kéne zárni az egyetemről, mert gondolok valamit a világról.

Általánosságban kérdezem: Egyetért azzal, hogy nagyrészt rajtuk ment el a voksolás?

Ez nem vélemény kérdése, ezek ténykérdések. Leírták a közvélemény-kutatók is, és a különböző elemző cégek is, hogy minél lejjebb megyünk a korfában, annál nagyobb volt a Tisza fölénye a Fideszhez képest.

Orbán Viktor nem teljesen ezt mondta, hanem azt, hogy 40 fölött nyert a Fidesz. De ez nem igaz, hiszen az elemzések szerint a 60-as korosztály alatti teljes aktív társadalmat elvesztették.

De mi lenne, ha nem demográfiailag közelítenénk meg ezt, hanem attitűd, vagy témák szempontjából? A problémát a Fidesz számára az jelentette, hogy olyan kommunikációt folytatott, amivel már a népességnek csak kisebb hányada - 2,5 millió ember tudott azonosulni, 3,5 millióan viszont nem. Most olyan kommunikációt és politikát kell folytatnunk, amivel a többség, lehetőség szerint minél nagyobb többség azonosulni tud.

Mi az, amiben a vereség óta a legkevésbé értették meg a választók üzenetét?

Úgy gondolom, hogy talán legkevésbé szervezetileg reagáltunk úgy, mintha megértettük volna az üzenetet. A Fidesz jelen pillanatban úgy tesz, és úgy viselkedik, mintha még mindig egy óriási nagy párt lenne. De szerintem ez is érthető, és át fog alakulni a nyár folyamán. Én az őszre várom azt, hogy a Fideszben megindulnak az átalakulások.

De hát éppen most alakították át az elnökséget. Ezek szerint nincs velük megelégedve?

Én úgy gondolom, hogy például az a döntés, miszerint a párt területi apparátusát radikálisan csökkentik, nem jó megoldás, mert ez intézményileg is affelé tolja a nagy Fideszt, hogy középpárttá vagy kispárttá váljon.

Egyébként önnek most leginkább melyik az ambíciója? A Fidesz megújítása, vagy a polgári oldal feltámasztása?

Az én ambícióm leginkább az, hogy Magyarország egy olyan hely legyen, ahol politikai világnézetre való tekintet nélkül békében tudjanak élni az emberek, és mindenki biztonságban érezze magát.

Jó, de ezzel megkerülte a kérdést. Én most a fideszbeli folyamatokról kérdeztem.

A Fidesz Magyarországon működik. Szerintem ez a legnagyobb probléma ma Magyarországon. Ehhez képest a párt problémája az egy huszadrangú kérdés.

Tehát nem gondolja, hogy a polgári oldal képviseletét csak és kizárólag a Fidesz tudja garantálni a jövőben?

Szerintem most senki nem látja azt, hogy mi lesz a magyar politikában akár egy év múlva. Vagy, hogy hol lesz akkor a Tisza, és hol lesz a Fidesz…

A tisztújító kongresszust úgy értékelte, hogy amennyiben a kritikus vélemények és hangok, amik ott megjelentek nem érvényesülnek megfelelően a következő egy évben, akkor valami újnak kell jönnie. Ezalatt mit ért pontosan?

Én általában úgy szoktam írni, hogy azt értem rajta, ami ott van. Utána pedig az olvasó mindenfélét beleképzel abba a dologba.

Akkor segítsünk nekik egy kicsit, hogy ne képzeljenek bele mindent.

Én javíthatatlanul azt gondolom, hogy mindenki tegye azt, amit akar.

Nem, ön javíthatatlanul politikus, mert továbbra is kerülgeti a kérdést.

Önök hozzá vannak szokva azokhoz a politikusokhoz, akik határtalan önbizalommal megmondják, hogy mi lesz kettő, vagy három év múlva. Én nem vagyok egy pártnak az irányítója, sem a választott tisztségviselője, azt tudom megmondani, hogy én milyen pártot szeretnék, ezt le is írtam több helyen. Szeretném, hogyha a polgári értékek sokkal nagyobb hangsúlyt kapnának a Fidesz programjában, és azt, hogy ha az arányok művészete, a mértékletesség vezető elv lenne a párt jövőbeli politikájában. És ez magába foglal egyfajta megújulást is a jelenlegi állapothoz képest.

El tud képzelni olyan szituációt, hogy új polgári jobboldali pártot kelljen alakítani?

Elképzelhetőnek tartom. Az elkövetkező 3 évben bármi történhet.

L. Simon László szerint a Fidesz már nem lesz képes a szellemi holdudvarát és a szimpatizánsait visszaszerezni, ezért ő úgy látja, hogy idővel mindenféleképpen új párt fog létrejönni.

Meglátjuk, hogy milyen időszak jön. Két hónappal vagyunk a választások-, és egy hónappal az új kormány megalakulása után. Az új kormányoknak szoktak adni általában száz nap türelmi időt, adjanak az ellenzéknek is, ha kérhetem! Én szerintem még idén, az év vége felé a Fidesznek kell egy olyan új kongresszust, nagygyűlést, vagy valamilyen rendezvényt tartania, ahol már nem a választási vereségről vitatkozunk, hanem az elkövetkező időszakról, és amikor elkezdhetjük a programalkotó munkát is. Szerintem ilyenkor új politikai programmal kell előállni, és ahhoz pedig műhelyeket kell létrehozni. Meg kell hallgatni azokat az embereket, akik hajlandóak nekünk segíteni. Ha ez nem történik meg, nyilván ez egy újabb érv amellett, hogy valami újat kell kezdeni. Ha megtörténik, akkor egyel kevesebb érv emellett.

Hall más fideszesektől is új pártra apelláló véleményeket, akikkel mostanában beszélget?

A pártban is, és a párton kívül is, persze.

Ha nem jön össze a megújulás, mi lesz önnel?

Akkor remélem, hogy ugyanúgy tanítok tovább az egyetemen, és egészséges, boldog ember leszek.

Szóval pártot például már nem vezetne...

De most miről beszélgetünk? Komolyan...

A tervei érdekelnek.

De nincsenek ilyen jellegű terveim. Szeretnék békében élni, és szeretném segíteni azt a közösséget, amihez tartozom. Nézze, én a nyilvánosság része vagyok 1998 óta. Nem hiszem, hogy talál tőlem egyetlen olyan mondatot, amiben bármilyen hatalmi törekvést vagy hatalmi aspirációt megfogalmaztam volna. Engem folyamatosan gyanúsítanak azzal, hogy ez, meg az akarok lenni, meg így törtem át, úgy buktam meg, én pedig 30 éve próbálom élni normálisan a magam polgári életét. Gondolok valamit a világról, ha arra kíváncsiak az emberek, elmondom, ha nem kíváncsiak, nem. Én nem akarok semmilyen pártot szervezni. Lehet, hogy klubok lesznek, például nagy híve lennék egy olyan egyesületnek, mint amilyen volt 1994 körül a Mádl Ferencék által létrehozott Magyar Polgári Együttműködés Egyesülete. Ez óriási segítséget jelentett akkor a jobbközép erőknek abban, hogy meg tudják szervezni magukat, létrehozzák a polgári szövetséget, később pedig jelentős mértékben ennek az eredménye lett az 1998-as kormányváltás.

Ferencz Orsolyával viszont írtak egy nyílt levelet a „jobboldali nagytőkéseknek” , amiben úgy fogalmaztak: „sok jobboldali, havi fizetésből élő embernek kellett olyan nagytőkések viselkedése miatt tartania a hátát, akik a kormánynak köszönhetik a vagyonukat.” Ez mit jelent?

Azt hiszem, ez egészen világos.

Nem implicite azt írták le, hogy miért működött rosszul az egész rendszer az elmúlt években?

Nekünk az volt a célunk, hogy azokon az embereken, újságírókon segítsünk, akik egyetlen hétvége alatt elveszítették a megélhetésüket, és gondoskodniuk kell a családjukról, miközben azt megelőzően évekig, vagy akár évtizedekig is jó vagy rossz színvonalon – szerintem ez sem tartozik a levél tárgyához – de összekötötték magukat a Fidesz-KDNP-vel.

De hozzátartozik egyébként a levél tárgyához, mert külön kiemelték, hogy a minőségi jobboldali médiára gondolnak. Szóval van véleményük arról, hogy mi nem volt az. Hol húzzák meg a határt?

Meghúzzák önök. Ez egy szakma. Bár látványosan nem tesznek egymásért semmit. Ahogy a Népszaváért sem szólalt meg szinte senki a média világban szolidaritásból az önök törekvéseit támogatva, ugyanúgy önök sem szóltak meg a jobboldali újságírókért, de talán egy szakmai minimumot még valamennyire meg tudnak határozni.

Bocsánat, de van különbség. Itt arról van szó, hogy végtelen közpénzből finanszírozott, milliónyi becsületsértő, karaktergyilkos propagandacikk és több száz elvesztett sajtóper után ez a konglomerátum csak a Fidesz bukásával ért azonnal véget.

Tehát önök azt mondják, hogy azok a családapák és családanyák, akik munka nélkül maradtak egyik pillanatról a másikra, mert kirúgták őket mindenfajta jogvédelem és mindenfajta lehetőség nélkül, ők megérdemlik a sorsukat. És ön szerint a másik újságíró kollégája, legyen akármi is a véleménye arról, hogy ő milyen munkát végzett, megérdemelte a sorsát, mert ott volt, és rossz ügyet szolgált.

Én egyáltalán nem erről beszéltem. Hanem arról, hogy mennyire egészséges egy olyan rendszer, ahol azonnal bedől ennyi sajtóorgánum, ahogy egy párt veszít a választáson? Mit mond el ez mondjuk a Pesti Srácokról, és mit mond el a párt piaci modelljéről?

De ez most nem az én dolgom, ne haragudjon. A választópolgárok elmondták a véleményüket arról a pártról, arról a piaci modellről, és arról a 16 évről is.

Önök mégis írtak egy nyílt levelet az üzletembereknek, miközben leginkább a Fidesz felelőssége, hogy ezt a rendszert kiépítették.

Pont ebben a hírlevélben írunk arról, hogy azok az emberek, akik egyébként fizetésből élnek és tartották a hátukat ezekért a visszás történetekért – és itt nem rólam van szó, hanem azokról az emberekről, akik mindig is kiálltak a Fidesz mellett alkalmazottként, vagy éppen vállalkozóként – ők mindent megtettek a maguk részéről, hogy ez megmaradjon. Most segítsenek azok az emberek is, akik gazdagok.

Ezzel a működéssel óriási morális dilemmát okoztak, nem? Hiszen egy csomóan másik részről joggal mondják azt, hogy hát miért nem inkább az adófizetőknek adják vissza most ezt a pénzt.

Jó, tehát nem kellett volna ön szerint megírni ezt a nyílt levelet, de mi írtunk egyet Ferencz Orsolyával, amiben arra kérjük a jobboldal gazdag embereit, hogy segítsenek azoknak az újságíróknak, akik utcára kerültek. Pont ez a mi történetünk. Az ön története, hogy az elmúlt 16 évben a sajtófinanszírozás, így meg úgy, meg egyébként is ezek az emberek is adják vissza inkább a pénzt, és menjenek, önnek ez az olvasata, ez az ön dolga.

De ön számára ez a fajta másik dilemma nem létezik?

Engedje meg, hogy nekem ez ne legyen dilemma.

Nem dilemma, hogy egy olyan rendszerről beszélünk, ahol emberek ilyen szinten váltak kiszolgáltatottá egy pártnak és médiarendszernek, amit kiépítettek?

Ez egy valódi dilemma, de ilyen dilemmával tele van a világ. Minden ország, minden sajtópiacon, minden rendszerben, és minden korban.

Egyébként miért önök, és miért nem azok írták meg ezt a levelet, akik a rendszert kialakították? Mondjuk Orbán Viktor, vagy a Fidesz vezetése.

Zseniális újságírói kérdés. Hát ne haragudjon, hogy megírtuk.

Én nem támadom önt. A kérdésem éppen az, hogy nem-e azoknak kéne ilyen levelet írni, akik a rendszerért felelősek és gazdaggá tették ezeket a mecénásokat. Olvastam olyan fideszes influenszert is, aki kifejezetten sérelmezte, hogy a vezető politikusok cserbenhagyják őket.

Megkérdezte akkor őket, hogy nekik mi a véleményük?

Mondjuk Orbán Viktort kicsit nehezebb elérni, ön viszont most itt ül velem szemben.

De ne riadjon el a nehezebb munkától. Én azt tudom tanácsolni, az újságírói érvényesülésben is fontos szerepe van!

Ezen sokan mosolyognának szerintem. .

Tehát most akkor arról beszélgetünk, hogy miért mi írtuk meg ezt a nyílt levelet és miért nem mások?

Igen, például Orbán Viktor és maga a fideszes médiavilág.

Kérdezze meg őket!

A Fidesz mostani frakciójáról mit gondol? Több Navracsics Tibor, vagy több Pócs János és Németh Balázs kellene bele?

Én nem vagyok a Fidesz-frakciónak a tagja.

Az irányzatról kérdezem, amiben ön hisz.

Akkor tudja a választ is.

Nem tudom.

Ismét azt tudom elmondani, hogy én olyan életet szeretnék élni, ahol nem mások, például újságírók mondják meg azt, hogy énnekem mit kéne gondolnom és milyen következtetésre kellene jutnom. Világosan elmondom mindig, 1998 óta – amikor az első interjúmat adtam a magyar sajtónak – hogy a polgári Magyarországban hiszek. Mérsékelt politikus vagyok, aki abban hisz, hogy itt Magyarországon van értelme ilyen politikát folytatni. Az utóbbi hetek, napok fényében egyre csökken ennek az esélye, de én akkor is kitartok emellett. Úgy gondolom, hogy mindenfajta bolsevik forradalmi és radikális tempóval szemben a mérsékelt és arányos politikának van esélye. Ebből adódik a válasz is. Szerintem Gulyás Gergő nagyon jó vezetője a frakciónak, hasonlóképpen Rétvári Bence is, ugyanakkor azt is tudom, hogy minden pártban és minden politikai mozgalomban szükség van radikálisokra is. Ezért nem azt mondom, hogy a radikálisok károsak, vagy bármi ilyesmi, de én nem ilyen vagyok. Azt szeretném, hogyha a magyar politika is sokkal inkább a centrumot követné, egy jobbközép és egy balközép erővel, és nem a kétharmados többségek diktátumait kellene a választópolgároknak végrehajtani, és kapkodni a fejüket minden egyes korban.

A hétfőn bejelentett új alkotmányozásban mit tanácsolna a Fidesznek? Vegyenek részt benne, vagy felmerülhet a bojkott is?

Az elmúlt két hónap olyan nagy reményeket nem támaszt ennek az alkotmányozási folyamatnak a nyitottságát illetően. Azt azért fontos hangsúlyozni, hogy a mostani alaptörvénnyel kapcsolatban mindenki elmondja, hogy mennyire borzalmas, de egyébként a közjogi struktúrát szinte érintetlenül hagyta. Tehát az a közjogi struktúra, ami az 1990 májusi úgynevezett Antall-Tölgyessy paktummal alakult ki kormány, köztársasági elnök, országgyűlés viszonyrendszerben, ahhoz egyáltalán nem nyúlt el az alaptörvény. Kíváncsi leszek, hogy a mostani alkotmánytervezet hozzá fog-e nyúlni? Elég erős a gyanúm, hogy igen.

Az új államfőt most először a parlament fogja megválasztani, de aztán állítólag akár közvetlen elnökválasztás is jöhet. Egy ilyen rendszer bevezetését támogatná?

Először is szerintem azt szögezzük le, hogy egyelőre még nem sikerült a kormánynak olyan érvet találni, amely szalonképessé tenné a köztársasági elnök leváltását.

Az egyik legfőbb választási ígéretük volt, ennek tudatában szavazott rájuk 3,4 millió ember.

Attól még nem válik valami alkotmányossá.

Most is készültek felmérések, amelyek azt mutatták, hogy nagyon nagy többség egyetért Sulyok Tamás menesztésével.

A halálbüntetéssel is egyetért a magyar társadalom nagyon nagy többsége, de attól még jelen pillanatban nem válna alkotmányossá, ha valakit kivégeznének. Még akkor sem, ha egyébként valaki egy választási nagygyűlésen azt mondja, hogy mondjuk halál a feketézőkre. Ez sem válik alkotmányossá attól még, hogy Magyar Péter kiabál. Szerintem ez egy nyílt seb lesz a magyar demokrácia testén. A politikának megvan az a sajnálatos vonása, hogy ha valaki behoz egy demokráciát romboló intézkedést, akkor utána az már valószínűleg beleivódik A mindennapokba. Biztos vagyok benne, hogy ez hosszú ideig meghatározza majd a vitákat.

De azzal egyetért, hogy legitimebb lenne, ha pár hónap múlva kiírnánk egy közvetlen elnökválasztást?

Én szerintem ez akkor lenne legitim, ha még egy alkotmányváltoztatás esetén is hagynák, hogy a mostani köztársasági elnök mandátuma kifusson. Nem értem mi a pánik oka, és mitől félnek. Több mint kétharmados többségük van, és rettegnek. Az látszik, mert a hatalmat felhasználva mindent szét akarnak zúzni, mindenkit ki akarnak iktatni, és mindent meg akarnak semmisíteni.

Vagy nem erről van szó, hanem egyszerűen csak hasonló kommunikációs elemekkel művelik a politikát, mint amikor a Fidesz 2010-től elmúltnyolcévezett.

Valóban a Fidesz nagyon sok rossz praktikát behozott. Emiatt április 12-én nagyon ki is kapott, de azért ha összehasonlítjuk a két kormány hatalomgyakorlási módszereit, eddig ég és föld a különbség.

A Tiszára pont azt mondják sokan, hogy az önök praktikái szabadították el, sőt sok tekintetben végülis a Fidesz folytatása.

Ezt szerintem azok az emberek mondják, akik annyira utálnak minket, hogy nemhogy 2010-ben nem szavaztak ránk, de 1990 óta soha. Hadd legyen meg ez a véleményük szerintem, mert ettől szép és színes ország Magyarország, de én most hadd ne kommentáljam.

Az is felmerül, hogy mennyire normális, hogy már az ötödik kétharmadot nézzük egymás után. Nem lenne egészségesebb, ha egyszerűen négyötödössé tennénk az alkotmányozást, és ezzel lezárhatnánk ezeket a vitákat?

Az is egy megoldás lenne, de a másik megoldás az, hogy ha kivesszük a győztes kompenzációt a választási rendszerből.

Ön kivenné?

Én kivenném. És annak sem vagyok ellene, hogy valamilyen formában arányosabbá tegyük a magyar választási rendszert. Szemmel látható, hogy mihez vezet a magyar politikai kultúrában, ha valaki alkotmányozási jogkört kap, és szerintem, ha politikai szereplők vérmérsékletéből adódóan az országnak nem sajátja az önkorlátozás, akkor az intézményi tényezőt kell erre afelé terelni, hogy a kompromisszumok és az önkorlátozás megvalósuljanak. Ma soha ennyire távol nem voltunk 1990 óta a kompromisszumoktól, mint éppen most ezekben a napokban.