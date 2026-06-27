Ruszin-Szendi Romulusz azonnali belső vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát-baleset miatt

belső vizsgálat;Ruszin-Szendi Romulusz;újdörögdi baleset;

2026-06-27 10:25:00 CEST

Az ügyészség döntését a tárcavezető tudomásul veszi, de szerinte nem lehet azt mondani, hogy nincs felelős.

Nehéz, de elkerülhetetlen döntésként tudomásul vette az ügyészség döntését az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében, de azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte Sándor Zsolt honvédségi vezérkari főnöktől Ruszin-Szendi Romulusz - jelentette be a Facebookon a honvédelmi miniszter.

„A büntetőjogi felelősség megállapítása nem az én hatásköröm. De van egy másik felelősség is. Egy fiatal nő egy kiképzésen elveszítette mindkét kezét. Egy ember élete örökre megváltozott. Erre nem lehet azt mondani, hogy nincs felelős, majd csendben továbblépni” - fogalmazott a tárcavezető.

A kért belső vizsgálat keretében minden döntést, utasítást, vezetői mulasztást áttekintenek - jelezte Ruszin-Szendi, hozzátéve, nem bűnbakot keresnek, de azt szeretnék, hogy kiderüljön az igazság, és ha valaki hibázott, akár vezetőként, döntéshozóként, az vállalja a következményeket. Ha pedig rendszerszintű hiba történt, azt ki fogják javítani - ígérte.

A tárcavezető közölte, ezt nem a politika miatt teszi, hanem azért, mert mint fogalmazott, tartoznak ezzel annak a fiatal nőnek, aki szolgálni akarta a hazáját és ezért olyan árat fizetett, amit senkinek nem lenne szabad. Mint közölte, nem engedheti meg, hogy egy ilyen tragédia után az maradjon meg a közvéleményben, hogy senki sem felelős.

Ruszin-Szendi Romulusz végezetül azt ígérte, hogy a vizsgálat eredményét nyilvánosságra hozzák, és meghoznak minden szükséges személyi és szakmai döntést.