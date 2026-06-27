Karácsony Gergely: Én akarok lenni az első, aki összeadja Budapesten az első azonos nemű párt

Karácsony Gergely;Házasság;Budapest Pride;azonos nemű párok;2026;

2026-06-27 17:54:00 CEST

A 31. Budapest Pride-on tartott beszédében a főpolgármester kimondatlanul is bírálta Magyar Péter kormányát, szóvá tette ugyanis, hogy még mindig érvényben vannak azok a törvények, amelyek alapján tavaly be akarták tiltani a felvonulást.

Jó estét Pride, jó estét szerelem – köszöntötte a 2026-os Budapest Pride résztvevőit a színpadon Karácsony Gergely. A főpolgármester nem minden él nélkül beszélt arról, hogy „tavaly szabadon fityeszt mutattuk a hatalomnak”. – Most nyissuk ki a tenyerünket, mert megcsináltuk – kérte a jelenlévőktől. Szerinte az előző hatalom tavaly be akarta tiltani őket, de az olyan hatalmak, amelyek betiltani akarnak, véget érmek, és így is történt. Budapest vezetője szerint az a tavalyi nap lökte Orbán Viktort a bukás lejtőjére.

Idén a tudatlan kis szalonnácik elérték, hoz ez a mostani legyen a nemzeti Pride. Az ország többsége a szabadságot választotta, és most vissza kell térnünk egymáshoz, a gyűlöletre és a megosztásra pedig nemet kell mondanunk. Olyan országot akarunk, ahol az emberek megtapasztalhatják, hogy mindenki számít. Köszönjük azoknak, akik az elmúlt 16 évben is kiálltak a jogainkért, mások szabadságáért, köszönjük a Budapest Pride-nak – mondta Karácsony, Szerinte Budapest megőrizte az értékeinket, a szabadságot és a szolidaritást, de mostantól érvényt is kell szerezni ezeknek.

A főpolgármester kimondatlanul is bírálta Magyar Péter kormányát, szóvá tette ugyanis, hogy még mindig érvényben vannak azok a törvények, amelyek alapján tavaly be akarták tiltani a felvonulást. – A személyes önrendelkezési jogainknak is érvényre kell jutnia, és jobban kell szeretnünk a szabadságot, a szolidaritást, mint amennyire megvetjük a gyűlölt hatalmat. A család az család, a szerelem az szerelem, a házasság pedig minden kapcsolatot szentesíthet. Tovább kell mennünk az úton: én akarok lenni az első aki összeadja Budapesten az első azonos nemű párt – jelentette ki Karácsony Gergely, aki mondanivalója megerősítésére Harold norvég királytól és az 1990-es rendszerváltás egyik kiemelkedő személyiségétől, Csengey Dénestől is idézett gondolatokat.

A Budapest Pride színpadán előbb Steiner Kristóf műsorvezető tartotta szóval az érdeklődőket, majd a beszédek előtt Papp Éva az egykori Ricsárdgír zenekar énekese, menedzser és Pék, valamint az RTL műsorvezetőjeként ismertté vált Lilu konferálta fel a beszédeket. – Sokkal jobbak vagyunk, mint Orbán Viktor gondolta, Orbán lebecsült minket – mondta Lilu, majd hatalmas tapsot kapva idézte Magyar Pétert, aki a választási győzelem éjszakáján, április 12-én elmondott beszédében azt mondta, hogy senkit nem lehet megbélyegezni, mert mindenki azt szeret, akit akar. A műsorvezető is arra hívta fel a jelenlegi kormányzó többséget, hogy a homofób törvényeket vissza kell vonni a parlamentben.