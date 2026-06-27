IDEA: A Tisza 68, a Fidesz 24 százalékon állt június közepén a biztos pártválasztóknál

Fidesz-KDNP;közvélemény-kutatás;pártpreferenciák;Idea Intézet;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2026-06-27 20:09:00 CEST

A közvélemény-kutatás szerint a jelenlegi kormánypárt nem csak mandátumszámban, hanem szavazatokban is több mint kétharmadot kapott volna áprilisi győzelme után két hónappal.

Az áprilisi választások óta is jelentősen bővült a Tisza párt tábora, és a biztos szavazó, pártot választani tudók körére értelmezett adatok alapján egy esetleges júniusi választáson a szavazatok több mint kétharmadát (68 százalék) szerezte volna meg Magyar Péter pártja – derült ki az IDEA Intézet lapunkhoz is eljuttatott legfrissebb június 12. és 17. között – online kitölthető kérdőívekkel – végzett reprezentatív közvélemény-kutatásából. Mindeközben a Fidesz-KDNP-t csak a szavazók negyede (24 százalék), a Mi Hazánk Mozgalmat pedig 5 százalékuk támogatta volna.

Az arány nem sokkal jobb az ellenzék szempontjából a felnőtt népesség körében mért adatok szerint: 60 százalékuk támogatta volna a regnáló kormánypártot, miközben a Fidesz-KNDP-re csak alig több mint egyötödük, 21 százalékuk szavazott volna. A Fidesz-KDNP támogatottsága több évtizedes mélypontján áll. Egy esetleges júniusi választáson is hárompárti parlament jött volna létre. A Mi Hazánk jelenleg a teljes népesség és a biztos szavazó, pártot választani tudók között is eléri a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos küszöböt.

Az elemzés szerint a Tisza kormányzásának első hetei nem okoztak csalódást a párt támogatóinak. Sőt, ha újra parlamenti választásokra kerülne sor, a jelenlegi kormánypártok nagy valószínűséggel még a tavaszinál is dominánsabb győzelmet aratnának az ellenzéki pártok felett. Ez annak fényében értékelendő, hogy az elmúlt hetekben tovább csökkent a bizonytalan pártpreferenciával jellemezhető felnőttek száma.

Az IDEA Intézet megállapította, hogy a belpolitika továbbra is kifejezetten intenzív és eseménydús időszakát éli, és az elmúlt hetekben sokan voltak olyanok is, akik újonnan tudtak pártot választani maguknak. Májusról júniusra 3 százalékponttal 11 százalékra csökkent a kérdésre nem tudom/nem válaszolók aránya, és az újonnan megjelenő szimpatizánsok a fennálló erőviszonyoknak megfelelően oszlottak el a politikai paletta szereplői között.