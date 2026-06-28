Fa dőlt a felsővezetékre, késésekre és pótlóbuszokra kell számítani a dél-balatoni vonalon

késés;Balaton;MÁV;pótlóbusz;vonatközlekedés;felsővezeték;

2026-06-28 11:00:00 CEST

Várhatóan délig tart a helyreállítás.

Vasárnapra virradó éjszaka Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között egy nagyméretű fa dőlt a felsővezetékre, az éjszakai információk szerint a helyreállítás délig eltart. A dél-balatoni vonalon, illetve a Fenyves expresszeknél változásokra, pótlóbuszos átszállásra és jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani – közölte a MÁV.

A tájékoztatás szerint

a Tópart expresszek helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek, Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között pedig mentesítő vonatok járnak a Tópart expresszek menetrendi idejében (ezek a vonatok a vonatinformációs rendszereken nem követhetők).

a Balaton IC-k helyett Fonyód és Keszthely között pótlóbuszok közlekednek. A Fonyódra pótlóbusszal érkező utasok a következő Tópart expresszel utazhatnak a főváros felé.

a Déli-parti InterRégiók helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között ugyancsak pótlóbuszok járnak.

a Fenyves expresszek helyett Fonyód és Balatonszentgyörgy között közlekednek pótlóbuszok.

A MÁV honlapján további információkat is találhatnak az utasok.