Lemondott egyetemi kuratóriumi tagságáról Csányi Sándor, Világi Oszkár és Váradi József is

OTP;MOL;Csányi Sándor;Wizz Air;Váradi József;kekva;Világi Oszkár;

2026-06-28 10:32:00 CEST

Nem sokkal korábban Hernádi Zsolt hozott hasonló döntést.

Nemrég derült ki, hogy Hernádi Zsolt Mol-vezér lemondott a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról, most pedig a Telex arról számol be, hogy más egyetemeknél is volt változás, és Csányi Sándor, Világi Oszkár és Váradi József is hasonló lépést tett.

Csányi Sándor, az OTP elnöke a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemekért Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről mondott le. A portál kérdéseire az alapítványok kuratóriumai közös választ küldtek:

„Az egyetemi alapítványok kuratóriumainak hatásköre és mozgástere várhatóan jelentősen leszűkül, miközben a kuratóriumi elnöki feladatok továbbra is jelentős időt fognak lekötni. Ezért – figyelemmel a más területeken vállalt feladatainak időigényére – Dr. Csányi Sándor június 15-i dátummal lemondott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagságáról.

Mindkét kuratórium aznap új tagot választott Pókos Gergely személyében, aki a továbbiakban is ellátja a kuratóriumok titkári feladatait. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága június 15-i rendkívüli, együttes ülésén Éder Tamást, míg a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága június 15-i rendkívüli, együttes ülésén Csóka Pétert választotta meg kuratóriumi elnöknek.”

A Telex értesülése szerint Világi Oszkár, a Mol Nyrt. vezérigazgató-helyettese is távozott több egyetemi alapítvány kuratóriumából. A Mol Nyrt a portálnak megerősítette, hogy a hír igaz.

A 2026. június 19-i állapot szerint már Veres Pál volt a Miskolci Egyetem kuratóriumi elnöke. Bár korábbi változásnak tűnik, a portál számára most derül ki az is, hogy a Színház és Filmművészetért Alapítványban, vagyis az SZFE-t működtető alapítványban sincsen már benne Világi, az alapító okirat friss verziója alapján ott már jóval régebben lemondott.

Hernádi Zsolthoz hasonlóan a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető Maecenas Universitatis Corvini alapítvány kuratóriumi tagjai közül távozott Váradi József, a Wizz Air vezetője is, erről a Corvinus honlapja számolt be. „A kuratórium új tagokat nem jelölt, a kuratórium elnökének Bacsa Györgyöt választotta meg. A testületben megüresedő helyek betöltése az új alapítói joggyakorló döntése szerint történik. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra (kekvákra) vonatkozó – várhatóan hamarosan hatályba lépő – jogszabályok alapján a jelenlegi forma legkésőbb 2027. augusztus 1-ig megszűnik” – írták.

A Tisza Párt már a választási kampányban megígérte, hogy átalakítja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) rendszerét. Mint arról beszámoltunk, a már múlt hétfőn elfogadott alkotmánymódosítás után a parlament elé benyújtott, uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében megalkotott törvénycsomag két lépcsőben szünteti majd meg a kekvákat: a nem egyetemi vagyonkezelő alapítványokat augusztus végéig, az egyetemi alapítványokat pedig 2027. augusztus elejéig felszámolják, a részükre odaajándékozott 3 ezer milliárd forint értékű állami vagyont pedig visszaveszik.