Miskolci plakátok: lezárult az Egri Főegyházmegye vizsgálata, alaptalannak találták a vádakat

Miskolc;vizsgálat;plakátok;Egri Főegyházmegye;

2026-06-28 12:58:00 CEST

Az erről szóló közlemény szerint a klerikust egy olyan személy rágalmazhatta meg, aki korábban konfliktusba keveredett vele.

A kiskorúak sérelmére elkövetett visszaélés vádja alaptalan – ezt állapította meg az Egri Főegyházmegye vizsgálata a Miskolcon megjelent névtelen plakátok ügyében, melyben egy papot vádoltak meg visszaéléssel. Az Egri Főegyházmegye vasárnapi közleményében az áll, a klerikust egy olyan személy rágalmazhatta meg, aki korábban konfliktusba keveredett vele.

A közlemény felidézi: az Egri Főegyházmegye 2026. május végén értesült arról, hogy Miskolcon plakátokat helyeztek ki, amelyekben súlyos, többek közt kiskorú sérelmére elkövetett visszaéléssel vádoltak meg egy, korábban a főegyházmegye területén szolgáló klerikust. Az Egri Főegyházmegye az értesülést követően azonnal átfogó előzetes vizsgálatot indított. Az egyházi vizsgálat során a főegyházmegye teljeskörűen együttműködött a hatóságokkal, a rendelkezésre álló információkat az illetékes hatóságok számára átadta.

A tájékoztatás szerint

a most lezáruló eljárás megállapította, hogy a plakátokon megfogalmazott kiskorú sérelmére elkövetett cselekmény vádja minden alapot nélkülöz, ilyen jellegű bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

„Az összegyűjtött információk alapján a rágalmazó plakátokat egy olyan személy készíthette és helyezhette ki, aki korábban személyes jellegű konfliktusba keveredett az érintett klerikussal és már másokat is vádolt meg alaptalanul. A rágalmazás miatt az érintett pap a polgári hatóságoknál feljelentést tett. A hatályos előírásokat maradéktalanul betartva, a főegyházmegye a vizsgálat anyagát továbbítja az Apostoli Szentszéknek” – áll a közleményben.

Az Egri Főegyházmegye kiemeli: egy jól működő egyházi gyermekvédelmi rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy minden feltárt esetben megvédje az áldozatokat, ugyanakkor határozottan kiszűrje a rosszhiszemű, lejárató szándékú támadásokat is. A hamis vádak ugyanis a valódi áldozatoknak is mérhetetlen károkat okoznak, mert rombolják a rendszerbe vetett bizalmat, és elrettenthetik őket attól, hogy merjenek segítséget kérni.

A közlemény szerint a jelenlegi eset rávilágít arra is, hogy az egyházi gyermekvédelmi intézményrendszer hogyan alkalmazza a Szentszék szigorú iránymutatásait gyermekeket érintő ügyekben. A folyamat átláthatóságát és hatékonyságát segíti, hogy az egyházi hivatal ma már többféle csatornán is értesülhet a gyanús esetekről.