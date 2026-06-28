Villamossal karambolozott egy autó a XI. kerületben

Budapest;baleset;katasztrófavédelem;BKK;XI. kerület;

2026-06-28 13:58:00 CEST

A baleset a Bartók Béla úton történt.

Összeütközött egy villamos és egy autó a XI. kerületi Bartók Béla úton, a Tétényi köznél – közölte a katasztrófavédelem.

A villamos nem szállított utasokat, az autóban csak a vezetője tartózkodott. A fővárosi tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, a közlemény szerint a balesethez a társhatóságok is megérkeztek.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) nem sokkal dél után arról számolt be, hogy a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz járt. Az érintett járatok azóta újra a teljes útvonalon közlekednek.