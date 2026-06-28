Újra megdőlt a napi melegrekord, csak szerdán vagy csütörtökön enyhülhet a pokoli hőség

melegrekord;Magyarország;időjárás;kánikula;

2026-06-28 21:34:00 CEST

A Tisza-kormány hétfőtől home office-t rendel el a közszférában. Több Pest vármegyei településen vízkorlátozásról döntöttek vagy takarékosságra szólítottak fel a megnövekedett vízhasználat miatt.

Az előzetes adatok szerint ismét új napi melegrekord született Magyarországon vasárnap - derül ki a Hungaromet Zrt. vasárnap délután közzétett Facebook-bejegyzéséből. A tájékoztatás szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek az eddigi rekord 39,9 Celsius fok volt.

Érdekességként megjegyezték, hogy a Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot, ami nem sűrűn esik meg.

A hőség nyomán több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a megnövekedett vízhasználat miatt - tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató, a Daköv Kft. szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez - olvasható a cég hivatalos oldalán.

A közlemény hozzátette, hogy felhívásuk az alábbi települések felhasználóit érinti: Aszód, Bag, Dány, Dány-Szentkirály, Domony, Domonyvölgy, Galgahévíz, Galgamácsa, Gyömrő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Tura, Valkó, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Zsámbok, Abony, Kőröstetétlen, Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Hernád, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Páty, Dömsöd, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetújfalu, Albertirsa, Csévharaszt, Dánszentmiklós, Gomba, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Pilis és Vasad.

Közösségi, illetve saját oldalaikon értesítették a lakosságot Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház önkormányzatai, hogy a térséget ellátó Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. kezdeményezésére, a rendkívül magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt 2026. június 27-től a települések közigazgatási területén visszavonásig I. fokú vízkorlátozást rendelnek el.

A közlemény szerint a döntés célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása, a korlátozás időtartama alatt kérik a lakosságot a takarékos ivóvíz-használatra. A közlemény felsorolja, hogy tilos az ivóvíz-hálózatról a tömlős locsolás 6:00 és 23:00 óra között, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék feltöltése.

Veresegyháza közösségi oldalán arról értesítette a lakosságot, hogy mivel az I. fokú vízkorlátozás elrendelése ellenére sem csökken a vízfogyasztás a szükséges mértékben, a tartós hőség és a rendkívül magas vízigény miatt a vízellátó rendszer továbbra is rendkívül leterhelt, a helyzet egyre súlyosabb, ezért kérik a lakosság fokozottabb együttműködését. Pátyon az önkormányzat vasárnaptól visszavonásig I. fokú vízkorlátozást léptetett életbe. Pécelen az önkormányzat már június 24-étől korlátozó intézkedéseket vezetett be a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. kérésére, így nappali locsolási tilalom lépett életbe és reggel 6 és este 22 óra között tilos ivóvízzel öntözni vagy medencét tölteni.

A hőség miatt a Tisza-kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől, erre kér minden munkáltatót is – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap délután. „Holnaptól tetőzik a hőség. A közszférában otthoni munkavégzést rendelünk el, és lehetőség szerint erre kérünk minden munkáltatót. Javasoljuk a kinti munkavégzés elhalasztását” – írta bejegyzésében a kormányfő.

Az amúgy is drámai állapotban lévő Velencei-tó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt: az RTL Híradó beszámolója szerint az egyébként 130 centiméteres optimális vizálláshoz képest Agárdon ma 49 centiméteres vízszintet mértek. Szabó Péter éghajlatkutató a csatornának elmondta, a tó hőmérséklete is több mint 30 Celsius fokos, ami a hőség mellett szintén az alacsony vízállásnak tudható be. Ráadásul a kialakult helyzet miatt növekszik az algásodás és a vízminőség romlásának kockázata. Mindennek fényében a megszólaltatott strandolóknak sem jók a tapasztalataik, a vendéglátósokat pedig anyagilag sínyli meg ez az állapot.

A HungaroMet a Facebookon azt közölte, hogy a jövő hét első napjaiban még a hőség lesz a meghatározó, több helyen 40 fok körüli vagy feletti hőmérséklettel. Hidegfront csak a hét közepén várható, ez többfelé okoz majd záporokat, zivatarokat. Szerdán még csak a Dunántúlon, csütörtökön már keleten is visszaesik a hőmérséklet, a mostanihoz képest körülbelül 10 fokkal lesz alacsonyabb a maximum. A hét második felében marad a 30 fok körüli csúcsérték, záporos csapadék kevés helyen még előfordulhat.