Szerdától csak mobiltelefonnal lehet fizetni a parkolásért Budapesten

Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért: ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50 százalékkal emelkednek a parkolási díjak.
A Fővárosi Közgyűlés még a 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával.
A rendelkezés július elsején lép hatályba.
A fővárosi önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A BudapestGO alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba.
Szerdától a parkolási díj
az „A” várakozási övezetekben 800 forint/óra,
a „B”-ben 600 forint/óra,
a „C”-ben 400 forint/óra,
míg a „D” várakozási övezetekben 300 forint/óra lesz.
Továbbá az őrzött, díjfizető P+R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint/órára emelkedik, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnik, valamint a Margitsziget északi fizető parkolójában a várakozási díj 800 forint/óra lesz.Új korszak jön, leszerelik az összes parkolóautomatát Budapesten
A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is.
Az új közlekedési rendszert szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vezetik be.
A BKK korábbi közlése szerint a megújuló éjszakai hálózat nagyobb lefedettséget és gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban.
Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást.
Közvetlen járat közlekedik majd például a Deák Ferenc tér és Pécel között, és szintén a pesti belvárosig közlekedik majd a busz Gödöllőről. Budaörs, Budakeszi, Zsámbék, valamint a környékbeli települések jobb hálózati kapcsolatait az egészen Törökbálintig közlekedő járatok biztosítják. Szentendre felé is indul busz a belvárosból, javul Solymár, Szigetszentmiklós és Gyál elérése is.Vitézy Dávid bejelentette, hogy július 1-től változik a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés