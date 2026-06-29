Kármán András bejelentette, hogy ki lesz a NAV új elnöke

NAV;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;Tamásné Czinege Csilla;Kármán András;

2026-06-29 11:00:00 CEST

Tamásné Czinege Csilla, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört – tudatta a pénzügyminiszter.

Alapos szakmai egyeztetések után megszületett a döntés az új NAV-vezetéssel kapcsolatban. Kinevezése után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke Tamásné Czinege Csilla lesz, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört – jelentette be Kármán András a Facebook-oldalán. A pénzügyminiszter hozzátette, a NAV adószakmai elnökhelyettesének Czöndör Szabolcsot javasolja.

A tárcavezető felidézte, hogy a NAV korábbi elnökének a megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt. Azóta az elnöki feladat- és hatásköröket az adószakmai feladatokért felelős elnökhelyettes látja el.

Bejegyzésében kiemelte: Tamásné Czinege Csilla közgazdász, adótanácsadó, könyvvizsgáló. Több évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett az adóigazgatás, az adóellenőrzés és az adózás szervezetirányításának területén. Szakmai vezetésével valósult meg az adminisztrációs terheket jelentősen csökkentő, előre kitöltött bevallások rendszere. Vezetői munkája középpontjában az ügyfélközpontú, digitális és adatvezérelt adóhatósági működés, a gazdaság fehérítését szolgáló intézkedések, valamint a szervezeti és működési innovációk megvalósítása áll. Célja egy olyan adóhivatal, amely a jogkövető adózók számára egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosít, miközben hatékonyan védi a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt.

Czöndör Szabolcsról azt írta, pályája több mint két évtizede kötődik a magyar adóigazgatáshoz. Az APEHnél és NAV-nál szerzett kiterjedt tapasztalatait a PwC-nél gazdagította adótanácsadóként. A NAV Adószakmai Innovációs Főosztályának vezetőjeként az áfadigitalizáció, az e-számlázás és annak európai standardnak való megfeleltetése áll a munkája középpontjában. Számos szakmai cikk szerzője, előadóként aktívan vesz részt az adódigitalizáció edukációjában itthon és külföldön is.

Kármán András posztjában hozzátette, hogy

a TISZA-kormány és azon belül a Pénzügyminisztérium elkötelezett, illetve pénzügyminiszterként ő személyesen is elkötelezett a hatékonyan működő, eredményes, magas szakmai színvonalat képviselő és fejlődni képes adó- és vámhatóság iránt, amit meggyőződése, hogy mindkét szakember szavatolni tud.

az új kormány által meghirdetett Tisztítótűz művelet és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal példátlanul határozott fellépés a korábbi vagyonvesztések és közvagyont érintő visszaélések kivizsgálása terén. Ahhoz, hogy a NAV – az alapfeladatát ellátva – a saját eszközeivel és jogkörében eljárva hatékonyan támogatni tudja a korrupcióellenes küzdelmet, alapfeltétel a NAV megújulása, belső megtisztulása is.

fontos, hogy a NAV olyan vezetőkkel rendelkezzen, akik nemcsak kiváló szakemberek, hanem értik azt is, hogy egy modern adóhatóság tekintélyét nem a szigor önmagában, hanem a következetesség, a kiszámíthatóság és a tisztesség alapozza meg.

a NAV minden területe, így a bűnügy is, kizárólag szakmai alapon, politikai befolyás nélkül kell, hogy működjön, és fog működni. Az érintett területen dolgozó kollégák felé az a kérése, hogy ezt az elvet tartsák szem előtt a napi munkájukban.