Váltóhiba miatt késnek a vonatok, pótlóbuszok is közlekednek a székesfehérvári vonalon

útjavítás;elterelés;pótlóbuszok;váltóhiba;biztosítóberendezés;MÁV-csoport;vonatkésések;

2026-06-29 13:33:00 CEST

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a vasút több más vonalán és egyes Volán-járatoknál is vannak fennakadások.

Hétfőn hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra és pótlóbuszos átszállásra is kell számítani a székesfehérvári fővonalon, mert Dinnyésnél váltóhiba miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A fennakadás érinti a csatlakozó vonalakat is, így a balatoni és veszprémi vonalon utazókat is – írja honlapján a MÁV-csoport. A bevezetett forgalmi változások alapján a Z30-as és G43-as vonatok csak Budapest és Gárdony között közlekednek, a Katica, Déli-Parti InterRégiók, Vízipók sebesvonatok Gárdonyban, Agárdon és Dinnyésen is megállnak, de azon a szakaszon minden vonat a Székesfehérvár irányú vágányon közlekedik.

A Mávinform tájékoztatása szerint Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek. A veszprémi vonal InterCity vonatai (Bakony, Göcsej) csak Székesfehérvárig közlekednek és onnan is indulnak vissza Szombathely/Zalaegerszeg felé. A balatoni InterCity és expresszvonatok (Balaton, Tópart, Kék Hullám), valamint a keleti országrész felől érkező átlós vonatok teljes útvonalon közlekednek, Budapest és Székesfehérvár között minden vonat igénybe vehető helyjegy nélkül is.

Korábban azt közölték az S820-as vonatok közlekedésében késésekre lehet számítani, mert biztosítóberendezési hiba lassítja a közlekedést a Hatvan–Szolnok vonalon, viszont jó hírt is közöltek: Helyreállították a biztosítóberendezési hibát, így fokozatosan csökkenhetnek a késések, hétfő délutánra helyreáll a menetrend. Ugyancsak két délelőtti, koradélutáni járatot érintve pótlóbusz közlekedik egy vonatpár helyett Dunaújváros és Simontornya között.

Arról még reggel adtak hírt, hogy a Volánnál is kimaradó, késő járatokra, változásokra kell számítani. Hétfőn Egerben a 25-ös főúton végzett munkálatok miatt, Felsőtárkány és Szarvaskő irányából érkező autóbuszok közlekedésében 20-30 perc késések várhatóak. Ahhoz magyarázatot sem fűztek, hogy a szigetszentmiklósi körjáratok nem közlekednek, a Budapestről 13:50-kor Érdre induló 735-ös járat nem közlekdik. Továbbá Pomáz, autóbusz-állomásról 12:35-kor Pilisszentkeresztre és Pilisszentkereszt, autóbusz-fordulótól 13:03-kor Pomázra induló 861-es buszok nem közlekednek. Az utasok Pilisszentkeresztre a 13:35-kor, Pomázra a 14:30-kor induló 860-as busszal utazhatnak. A Budapest, Árpád híd autóbusz-állomásról 13:35-kor Pilisborosjenőre és Pilisborosjenő, autóbusz-fordulótól 14:25-kor Budapestre induló 840-es busz nem közlekedik. Az utasok Pilisborosjenőre a 14:05-kor, Budapestre a 14:55-kor induló 840-as busszal utazhatnak.