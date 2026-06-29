ivóvíz;hőség;vízellátás;Veresegyház;Erdőkertes;Szada;

Kritikus a helyzet, több Pest megyei településen is gond van a vízellátással

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. emellett közölte: a nógrádi térség egyes településein is vízhiány alakulhat ki, így a helyi önkormányzatoktól az I., illetve II. fokú vízkorlátozás elrendelését kérte.

Az elmúlt hétvégén rendkívüli módon, az átlaghoz képest 55 százalékkal megnövekedett a vezetékes ivóvízfelhasználás a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) szolgáltatási területén – közölte a cég a Facebook-oldalán.

A Kritikus a helyzet! felkiáltással írt tájékoztatás szerint ennek következtében a társaság már most nem tudja teljes mértékben ellátni Szada, Erdőkertes és Veresegyház települést vezetékes ivóvízzel. Emellett a nógrádi térség több településén is vízhiány alakulhat ki, így a vízmű a helyi önkormányzatoktól az I., illetve II. fokú vízkorlátozás elrendelését kérte.

A DMRV emiatt kéri, hogy mindenki kizárólag a háztartása működtetéséhez használja a vezetékes ivóvizet. Így tehát mellőzzék

  • a locsolást,

  • a medencetöltést,

  • az autómosást,

  • a pormentesítést,

  • szüneteltessenek minden olyan ívóvízfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenységet, mely ebben a rendkívüli helyzetben nem szükséges (autómosók üzemeltetése, közterületek öntözése).

A közlemény szerint a legkritikusabb területeken jelenleg az alábbi helyszíneken biztosítják lajtokkal az ivóvizet:

  • Szada, Arany János utca – Gesztenyefa utca sarok,

  • Szada, Aranyhegy utca – Bucka utca sarok,

  • Szada,(Piac) Ősz utca – Dózsa György út sarok,

  • Szada, Margita utca – Csapás utca sarok,

  • Veresegyház, Árnyas utca( Árnyas utcai bölcsőde), 

  • Veresegyház, Csibai utca – Páskom utca sarok.

A szolgáltatási helyzethez igazodva a listát a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. folyamatosan frissíti.

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