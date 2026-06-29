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2026-06-29 13:11:00 CEST

Kritikus a helyzet, több Pest megyei településen is gond van a vízellátással

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. emellett közölte: a nógrádi térség egyes településein is vízhiány alakulhat ki, így a helyi önkormányzatoktól az I., illetve II. fokú vízkorlátozás elrendelését kérte.