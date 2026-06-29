Már délelőtt megdőlt a napi melegrekord, Aszódon 38,5 fokot mértek

melegrekord;időjárás;hőség;Aszód;

2026-06-29 12:32:00 CEST

Az továbbra is kérdés, hogy az abszolút rekordot felülírja-e a hétfői kánikula.

Már hétfő délelőtt, 11 óra előtt magasabb hőmérsékletet regisztráltak, mint a 2022-ben, Dévaványán mért 38,4 fok, amely a mai napra vonatkozóan még érvényben lévő országos maximum-hőmérsékleti rekord – jelentette be a HungaroMet a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint 10 óra 50 perckor 38,5 fokot mértek Aszódon, így már biztos, hogy megdőlt a melegrekord. Az országos átlaghőmérséklet eközben 33,5 fok volt.

Az előrejelzés szerint hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul, késő este nagyrészt 22, 30 fok várható. Az ország legnagyobb részén 29 fok felett lesz a napi középhőmérséklet, emiatt az egész országra harmadfokú, vagyis piros figyelmeztetést adtak ki. Az továbbra is kérdés, hogy az abszolút rekordot (41,9 fokot) felülírja-e a mai forróság.

Az országos tisztifőorvos már a múlt hét elején úgy döntött, hogy szombat 00.00 órától kedd 24.00 óráig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben hangsúlyozta, hogy tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kértek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra.

Mint megírtuk, csak a hét közepén várható hidegfront, ami többfelé okoz majd záporokat, zivatarokat. Szerdán még csak a Dunántúlon, csütörtökön már keleten is visszaesik a hőmérséklet, a mostanihoz képest körülbelül 10 fokkal lesz alacsonyabb a maximum. A hét második felében marad a 30 fok körüli csúcsérték, záporos csapadék kevés helyen még előfordulhat.