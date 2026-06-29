Tovább tombol a hőség, szinte biztos, hogy megint megdől a melegrekord

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2026-06-29 09:57:00 CEST

Hétfőn akár 41 fokot is mérhetünk, de még késő este is 22 és 30 fok közötti értékekre számíthatunk.

Folytatódik, sőt kissé tovább fokozódik a hőség, viszont délután az elmúlt napokhoz képest több gomolyfelhő képződik, és ezekből a hegyek felett kialakulhat zápor, zivatar – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint

a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul, késő este nagyrészt 22, 30 fok várható. Az ország legnagyobb részén 29 fok felett alakul a napi középhőmérséklet, emiatt az egész országra harmadfokú, vagyis piros figyelmeztetést adtak ki.

Az Időkép kiemeli: a hétfői melegrekord borítékolva van, csak az a kérdés, hogy az abszolút rekordot (41,9 fokot) felülírja-e a mai forróság.

Csapadék az Északi-középhegységben és a keleti megyékben lehet, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a várható zivatarok miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is előfordulhat.

Mint megírtuk, csak a hét közepén várható hidegfront, ami többfelé okoz majd záporokat, zivatarokat. Szerdán még csak a Dunántúlon, csütörtökön már keleten is visszaesik a hőmérséklet, a mostanihoz képest körülbelül 10 fokkal lesz alacsonyabb a maximum. A hét második felében marad a 30 fok körüli csúcsérték, záporos csapadék kevés helyen még előfordulhat.

Az országos tisztifőorvos már a múlt hét elején úgy döntött, hogy szombat 00.00 órától kedd 24.00 óráig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben hangsúlyozta, hogy tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kértek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra.