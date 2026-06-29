Mérsékelt erejű utórezgés volt Venezuelában

Venezuela;Egyesült Államok;halálos áldozatok;eltűntek;túlélők;segélyek;földrengések;

2026-06-29 17:58:00 CEST

A dél-amerikai országot sújtó természeti katasztrófában a halálos áldozatok száma már túllépte az 1500-at. Az Egyesült Államok a korábban felajánlottnál többet, 300 millió dolláros segélyt ígér.

Újabb földrengés rázta meg hétfő reggel a venezuelai fővárost és az ország északi részén fekvő La Guaira tagállamot, öt nappal a korábbi kettős földmozgás után, amely a nem végleges adatok szerint legkevesebb 1500 emberéletet követelt. Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) szerint a földrengés magnitúdója 4,6-os volt. A földmozgás epicentruma a La Guaira állambeli Caraballedától 27 kilométerre északra, a fészke pedig 10 kilométer mélyen volt, a szerdai katasztrófa által érintett övezet közelében. – Mérsékelt erejű utórezgés történt. Nem kaptunk jelzéseket újabb kárról sehonnan - közölte a Telegram üzenetküldő alkalmazásban Jorge Rodríguez, a parlament elnöke.

A múlt heti földrengés áldozatainak száma vasárnapra elérte az 1540-et, az ENSZ szerint mintegy 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A földmozgás számos épületet meggyengített: 774 épület rongálódott meg, ezek közül 189 össze is dőlt a hatóságok szerint. Szakértők szerint az idő múlásával egyre kevesebb az esély, hogy túlélőre bukkannak. – A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Találtunk túlélőket, továbbra is reménykedünk – jelentette ki Delcy Rodríguez ügyvivő államfő.

Venezuelában mentők ezrei – köztük több mint 2000 külföldi –, valamint önkéntesek dolgoznak, versenyt futva az idővel. A bajokat tetézi, hogy Apure államban a PDVSA állami olajvállalat által üzemeltetett egyik létesítményben robbanás történt helyi idő szerint vasárnap este, és ebben legkevesebb nyolc munkás megsérült – közölték illetékesek hétfőn. A sérülteket a szomszédos Kolumbiába szállították orvosi ellátásra.

Az Európai Bizottság segélyezési bejelentését követően az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy az Egyesült Államok 300 millió dollárra emelte a felajánlott segély összegét. Az anyagi segítségnyújtáson túl az amerikai haderő Déli Parancsnokságának irányítása mellett katonai egységek logisztikai támogatást nyújtanak légi és tengeri eszközökkel, így Venezuela partjainál lát el szolgálatot a Fort Lauderdale csapatszállító hadihajó. Jelenleg is a földrengés sújtotta térségben dolgozik több kutató-mentő csapat az Egyesült Államok több térségéből, mintegy 300 szakemberrel és 23 mentőkutyával.