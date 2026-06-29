Ötmillió eurós segélyt ad, humanitárius légihidat hoz létre az Európai Unió a földrengés sújtotta Venezuelának

földrengés;áldozatok;Venezuela;mentés;Baptista Szeretetszolgálat;EU-segélyek;humanitárius akció;légihíd;

2026-06-29 15:19:00 CEST

Az Európai Bizottság bejelentése mellett elindult Caracas felé a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius missziója. Továbbra is ezreket keresnek a romok alatt, folytatódik a túlélők kimentése.

Az Európai Unió ötmillió euró értékben segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére, a sürgősségi finanszírozás a 7,2-es, illetve 7,5-es erősségű földmozgások során lakóhelyüket elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít – közölte hétfőn az Európai Bizottság. Közleményük szerint a pénzügyi segély mellett az EU humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Az első járat várhatóan már ezen a héten útnak indul Koppenhágából, fedélzetén menedék építésére alkalmas eszközökkel, víz- és higiéniai felszereléssel, valamint oktatási anyagokkal.

A hétfőn bejelentett segély kiegészíti azt az idei évre a venezuelai társadalmi és gazdasági válság humanitárius következményeire elkülönített 52 millió eurót. Az uniós segélycsomaghoz tizenegy uniós tagállam és egy partnerország járult hozzá, amelyek kutató- és mentőcsapatokat, orvosokat és telekommunikációs eszközöket ajánlottak fel. Egy tizenegy főből álló műszaki szakértői csoport már a hétvégén megérkezett Venezuelába Spanyolországból, Ausztriából, Olaszországból, Luxemburgból, Belgiumból, Észtországból, hogy támogassa a helyszíni műveleteket.

Ezenkívül az Európai Unió műholdas Föld-megfigyelési programja, a Copernicus adatokat továbbít és térképekkel segíti a mentést. A Copernicus ez idáig 25 térképet és 13 műholdas képet készített 13 különböző érdeklődésre számot tartó területről. Mind többen vesznek részt a segítségnyújtásban. A Magyar Hang közlése szerint hétfő reggel elindult Venezuelába a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius missziója, amellyel a lap kollégája, Lukács Csaba is útra kel. A csapat bázisa az első napokban a caracasi Magyar Ház lesz, ahol már napok óta négy, a katasztrófa miatt az otthonát elhagyni kénytelen magyar van elszállásolva.

Hétfő reggeli információk szerint két embert, apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól Venezuelában négy nappal a földrengések után a partmenti La Guairában, egy ház romjai alatt találtak rá a mentőcsapatok. A helyszíni beszámolók szerint rögtönzött hordágyon emelték be őket a mentőautóba, mindketten maszkot viseltek. Amint arról beszámoltunk, a földrengés halálos áldozatainak száma meghaladta a 1400-at, de csaknem 50 ezer embert még eltűntként tartanak számon.