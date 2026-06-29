Magyar Péter nehezményezte, hogy Forsthoffer Ágnes elvette tőle a szót a Parlamentben

Parlament;Magyar Péter;Forsthoffer Ágnes;

2026-06-29 22:05:00 CEST

A miniszterelnök odaszólt a házelnöknek.

A mai parlamenti vita talán legmeglepőbb fordulata egy kisebb nézeteltérés volt Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter között, ami abból adódott, hogy a házelnök egy alkalommal megvonta a szót a miniszterelnöktől, amit ő nehezményezett, és ezt nem is tartotta magában.

Az eset akkor történt, amikor a Mi Hazánk részéről Novák Előd interpellált. Az Orbán-kormány veszélyhelyzeti rendeleteivel kapcsolatban kérdezett, mondván, a Magyar-kabinet még nem vizsgálta ki őket, annak ellenére sem, hogy korrupciónak ágyaztak meg. Ilyen volt a debreceni akkumulátorgyárról vagy a közterületi reklámokról szóló veszélyhelyzeti rendelet is. A miniszterelnök erre úgy válaszolt, a Tiszánál többet szerinte senki nem tesz az akkumulátorgyárak környezetbarátabbá tételéért. Ezt követően azonban Magyar Péter a fideszes Hegedűs Barbarához fordult és elkezdett teljesen másról beszélni: a miniszterelnök a Novák Elődnek szóló válasz időkeretében arra akart mindenképp reagálni, hogy Hegedűs Barbara előzőleg azt vágta oda a kormányfőnek, hogy „aljas, mocskos politikai haszonszerzés céljából kihasználtak egy 11 éves gyermeket.” Ezt abból szűrte le, hogy a kampányban Magyar Péter és Bódis Kriszta interjút készített egy Szolnokról elszökött 11 éves kisfiúval, ami szerinte visszaélés. „Ön egy kisgyermekről beszél, aki az önök kormányzása alatt visszatérően az utcán élt, télen-nyáron, hidegben, forróságban. Megszökött, mert bántalmazták. Vagy éppen a gondozók vagy a társai az önök gyermekvédelmében, amelyben több ezer gyermeket tönkre tettek” - reagálta a kormányfő még a menetrend szerinti válaszában, itt azonban nem ért véget az adok-kapok és a fideszes politikus viszontválasza után Magyar Péter még oda akart szólni egyet Hegedűsnek.

„Tényleg szégyellje magát Hegedűs Barbara. Elmondom akkor részletesen, hogy mi történt” - kezdte a kormányfő, miközben amúgy a Novák Elődnek címzett válasz időkeretében járt. Erre saját pártjának alelnöke, az ülést házelnökként vezető tiszás Forsthoffer Ágnes előbb figyelmeztette Magyar Pétert, hogy térjen vissza a tárgyra, majd miután a miniszterelnök továbbra is Hegedűs Barbarához beszélt, elvette tőle a szót, mire a Fidesz padsoraiból Forsthoffer Ágnes tapsot kapott.

A miniszterelnök ezt a jelenetet szemlátomást nem viselte valami jól, ugyanis később elkezdett a házszabályról magyarázni. Forsthoffer Ágnes nevének említése nélkül közölte: „Azt szeretném kérni a levezető elnököktől, hogy ne vonják meg a szót, mert sem a házszabály alapján, sem az országgyűlési törvény alapján ehhez a levezető elnökségnek nincs joga. Amikor egy kormánytag, akár miniszterelnök, akár miniszter beszél valamiről, egy interpellációnál - és ezt szeretném tisztába tenni - az interpellálótól lehet megvonni a szót, hogyha eltér az interpelláció tárgyától. Meg kell kérdezni az interpellált kormánytagot, hogy válaszol-e a kérdésre” - közölte Magyar Péter.

Úgy folytatta: „Egy kormánytagtól azért, mert úgy ítéli meg a levezető elnök, hogy eltér a tárgytól, az időkeretben nem vonhatja meg a szót. Egyébként képviselőtől sem illik, mert esetleg a levezető elnöknek nem megfelelő témában válaszol. Köszönöm szépen, hogy ha a mindenkori levezető elnökség ezt tiszteletben tartja” - hangoztatta. Mindezt egyébként már nem Forsthoffer Ágnesnek mondta el, mert ő időközben elhagyta az üléstermet és átadta a levezetést a fideszes Vitályos Eszternek, aki azt javasolta a Tisza-frakciónak, hogy tegyenek javaslatot a házbizottságnak, hogy tárgyalják ezt meg a következő ülésen.

Forsthoffer Ágnes egyébként már az ülés elején is megfogalmazott egy felhívást, amelyben megpróbálta elejét venni azoknak az odamondogatásoknak, amelyekben mások mellett Magyar Péter is előszeretettel részt vesz: mint a házelnök közölte, tudjuk, hogy az éles viták régóta részei a parlament életének, de nem lehet része ennek az embertelenség. A történelem nem azokra emlékszik, akik lejáratással, provokációkkal rombolták az Országgyűlés tekintélyét, hanem azokra, akik értéket tudtak teremteni – hangsúlyozta, és azt kérte: tartsa mindenki szem előtt, hogy a tisztelet nem gyengeség, az önuralom nem vereség.