Gulyás Gergely szerint a Fidesz is hazahozta volna az EU-s pénzeket, Forsthoffer Ágnes elvette a szót Magyar Pétertől

Fidesz;Országgyűlés;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-06-29 16:51:00 CEST

A Fidesz frakcióvezetőjének a kijelentésére hangos kacaj futott az üléstermen. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk most sem volt elragadtatva a miniszterelnök beszédétől. A házelnök tapsot kapott a Fidesz-frakciótól.

20 helyett csaknem 50 percet beszélt Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben, napirend előtti felszólalásában. Ebben egyebek között kitért arra, miféle katasztrofális állapotban hagyta rájuk az országot az Orbán-kormány, továbbá felsorolta a Magyar-kormány első 50 napjának eredményeit, kitért még az NKA-botrányra és a korrupcióellenes intézkedésekre, valamint a készülő alkotmányozási folyamatra is.

A Mi Hazánk elnök-frakcióvezetője, Toroczkai László először arról beszélt, hogy fogalmuk nem volt, miről fog beszélni Magyar Péter 48 percig, mert úgy harangozták be, hogy „folytatjuk”, ahogy azt a Fidesz tette, de a párt támogatja a Magyar-kormány korrupcióellenes és jogállamiság helyreállítását célzó törekvéseit. Azonban szerinte a folyamatok más irányba haladnak, a miniszterelnök pedig kettős beszédet folytat.

Toroczkai László szerint a Tisza nem a jogállamot akarja helyreállítani, hanem kifejezetten távolodunk tőle, majd kevesellte az Alaptörvény-módosítás véleményezésére megadott 5 napos határidőt. A pártelnök állítása szerint a mandátumkorlátozás a népképviselet korlátozását jelenti, majd erről azt állította, hogy ez durvább, mint amiket a Fidesz csinált annak idején. Kritizálta a kormányt Sulyok Tamás tervezett menesztése miatt is.

A pártelnök amiatt is bírálta a kormánypártot, mert megszavazták az Európai Parlamentben, hogy az új génkezelési technikák esetében lazítják a szabályokon, ami szerinte rendkívül súlyos, mert jelenleg az Alaptörvényben szerepel, hogy Magyarország GMO-mentes ország. Magyarország ezzel szerinte megszűnhet GMO-mentes országnak lenni, aminek egészségügyi kockázata is van.

A KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence először köszönetet mondott azoknak, akik a kánikula átvészelésében segítenek. Majd kifejezte egyetértését Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki arról beszélt, hogy ne egymással, hanem az ország ügyeivel foglalkozzunk, ehhez képest viszont Magyar Péter szerinte végig csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott. Majd kritizálta, hogy a kormány első 50 napjában nem váltottak be több, első időszakra megígért kormányzati ígéretet sem.

A frakcióvezető szerint hatalmas ellentmondás volt a miniszterelnök beszédében, mert arról beszélt, milyen rossz állapotban van az ország, majd jóléti intézkedéseket ígért, szerinte a kettő együtt nem jön össze. „Erős alapokon volt a költségvetés” - állította Rétvári Bence. Majd arról beszélt, hogy szerinte a Tisza-kormány a Fidesz-kormány számos pozitív döntését kivezette már, ilyen például a jelzáloghitelesek kamatstopja, a 3 százalékos, kis- és középvállalkozásoknak kedvező hitelek. Ezeket a döntéseket Rétvári szerint az EU ajánlásainak megfelelően tette meg a kormány.

A Tisza párt Rétvári Bence szerint hatalmi önkényt folytat, csak erről szól a jogalkotása. Végezetül pedig kijelentette, hogy a KDNP előző Alaptörvény-módosításához indított petícióját többen írták alá (38 ezren), mint amennyien véleményezték online a Tisza új Alaptörvény-módosítási tervét (23 ezren).

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szintén Forsthoffer Ágnes házelnök korábbi szavait méltatta, majd azt bírálta, hogy Magyar Péter azt mondta, a Fidesz nemzeti konzultációját egy bekötött szemű plüssmajom is ki tudná tölteni. Majd felsorolta a Fidesz-kormányok eredményeit, eszerint 130-ról 170 milliárd dollárra emelkedett a GDP, 2200 euróra emelkedett az átlagbér, 1 millióval többen dolgoznak, 1,3 millióval kevesebb a szegény, az államadósság 75 százalékra csökkent - sorolta.

A frakcióvezető szerint az állam és a miniszterelnök 1990 óta nem volt megrendelője különféle büntetőeljárásoknak, ez a hozzáállás teljesen szembemegy a jogállammal. A Magyar-kormány ebbéli hozzáállása viszont Gulyás szerint nem meglepő, hiszen alkotmányozással iktatnak ki politikai ellenfeleket, illetve zárják ki a legnagyobb ellenzéki párt elnökét a miniszterelnökségből. Az Alaptörvény-módosításra adott 23 ezer véleményt Gulyás Gergely szerint aligha lehet demokratikus felhatalmazásnak nevezni.

Gulyás Gergely szerint a Magyar-kormány számtalan olyan intézkedést hozott már, amely ellentétes korábbi ígéreteikkel, viszont béremelést, nyugdíjemelést és családi pótlék-emelést még nem láttak. Az EU-s pénzeknek örülnek - mondta, majd kijelentette, hogy akkor is megkapták volna, ha az Orbán-kormány nyeri a választást, amire hangos kacaj futott az üléstermen. Gulyás szerint azért kapták volna meg a pénzt, mert az EU-s költségvetés vétójával kizsarolták volna.

Toroczkai László után Gulyás Gergely is falurombolást és családellenességet sejtetett a Tisza-kormány egyik új helyettes államtitkárának szavai nyomán, végezetül pedig azt javasolta, hogy gondolják át az eddigi módszereiket, mert azok alapján nem lehet alkotmányos demokráciáról beszélni Magyarországon.

A Tisza részéről Lukács Gábor, a kormánypárt frakcióvezető-helyettese arról beszélt, hogy egy kormányzás sikerét nem kizárólag a meghozott döntések száma mutatja meg, hanem az is, hogy az emberek hogyan érzik a mindennapjaikban a változást. Az ország szerinte kiszámíthatóbb, nyugodtabb irányba halad, olyan döntéseket hoztak meg az első 50 napban, amikre hosszú évek óta vártak az emberek. A kánikuláról szólva elmondta, ilyenkor derül ki igazán, hogy mit jelent egy működő ország. Végezetül pártállástól függetlenül mindenkinek azt üzente, hogy esküt tettek Magyarországra, nem a saját pártjukra. Vitáik lesznek, legyenek is, de amikor Magyarország érdeke a tét, akkor mindenkinek ugyanabba az irányba kell húznia. Ezért amikor legközelebb szavaznak, azt kell megítélni, hogy azzal közelebb viszik-e hazánkat egy jobban működő országhoz.

Magyar Péter viszontválaszában kijelentette, az ellenzék egy színházat játszik, mert a Fidesz még az uniós források hazahozatalára is nemmel szavazott. – Azért, mert hússzor elmondja a fehérre, hogy fekete, az attól még nem lesz fekete – üzente Gulyás Gergelynek, miközben magyarázatot kért, miért nem támogatták az uniós források hazahozatalát és ezáltal az abból megvalósítható fejlesztéseket.

A miniszterelnök beszélt még arról, hogy közpénz híján egyből összeomlik a fideszes propagandagépezet. „Pesti Srácok, huss! Alapjogokért Központ, huss! Megafon, huss!” - fogalmazott, majd a fideszes, korábbi megafonos Szűcs Gáborhoz fordult, akiről szólva közölte, hogy senki nem szavazott rá, 215. helyen volt a Fidesz-listán és egyéniben sem szavazott rá senki. Majd Rétvári Bencével közölte, hogy a KDNP is mérhetetlen. A Fidesz 20 százalék alá csökkent, „előre tovább a lenini úton, elvtársak” - mondta. „Hol volt, amikor ezeket soroltam? Kiment a büfébe Pócs Jánoshoz?” – kérdezte Rétvári Bencétől, miután a frakcióvezető az eredmények hiányát kérte számon. Gulyás Gergelynek pedig azt mondta, nem válaszolt arra, mi van azokkal a cégekkel, amely cégeknek az Orbán-kormány állami százmilliárdokat adott arra, hogy közvetítőkön keresztül megszerezzék a magyar állam és a magyar emberek stratégiai cégeit, köztük védelmi ipari, a szuverenitáshoz és a nemzetbiztonság megőrzéséhez fontos cégeket. Áron alul elkótyavetyélték ezeket a nemzetstratégiai szempontból fontos cégeket, ez nettó hazaárulás - jelentette ki a kormányfő.

8,3 százalék lett volna a költségvetési hiány az uniós források nélkül, de még így is 7 százalék felett van - közölte a miniszterelnök. Nagy Mártonnak pedig ahhoz volt esze, hogy a gazdaság fejlesztése, a költségvetés teljesíthetősége helyett a saját testvére ügyvédi irodájának járt ki milliárdos állami megbízásokat - közölte, majd arról beszélt, hogy mer a Fidesz és a KDNP kereszténységre, Jézusra hivatkozni, amikor a minisztereik azt is megtiltják, hogy köszönjenek nekik, vagy hogy egy liftben utazzanak velük. A KDNP-s Juhász Hajnalka többször bekiabált, mire a kormányfő jelezte, hogy ne most legyen érzékeny, hanem akkor kellett volna, amikor szétrabolták az országot és megalázták a munkatársaikat. Kisebb csetepaté bontakozott ki, mire egy idő után Forsthoffer Ágnesnek kellett csendre intenie az Országgyűlést.

A falurombolást vizionáló ellenzéki felszólalásokra reagálva közölte, mindent meg fognak tenni azért, hogy a magyar vidék fellendüljön, a Fidesz-KDNP kormányzása alatt számos falu félig, vagy teljesen kiürült. Toroczkai Lászlónak elmondta még, hogy rosszul informálhatták, mert nem GMO-törvényjavaslatot szavaztak meg, és azok a közép-európai országok is támogatták a javaslatot, akik amúgy mind GMO-ellenesek. A döntés a saját génállomány átalakítására vonatkozott, nem a GMO-ra - jelezte a kormányfő.

Szót kért a Mi Hazánk részéről Novák Előd is, aki az Orbán-kormány veszélyhelyzeti rendeletekről kérdez, mondván, a Magyar-kabinet még nem vizsgálta ki őket, annak ellenére sem, hogy korrupciónak ágyaztak meg. Ilyen volt a debreceni akkumulátorgyárról vagy a közterületi reklámokról szóló veszélyhelyzeti rendelet is. A miniszterelnök erre úgy válaszolt, a Tiszánál többet szerinte senki nem tesz az akkumulátorgyárak környezetbaráttá tételéért. Amikor Magyar Péter elkezdett másról beszélni, a saját pártja alelnöke, az ülést házelnökként vezető Forsthoffer Ágnes elvette tőle a szót. Ebből támadt egy kis feszültség, a Fidesz padsoraiból Forshoffer Ágnes tapsot kapott.