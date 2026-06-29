Magyar Péter: Minden órában újabb bizonyítékok kerülnek elő arról, Orbán Viktor és bűntársai milyen állapotban hagyták ránk az országot

Parlament;Országgyűlés;Magyar Péter;

2026-06-29 13:41:00 CEST

Nem egyszerűen eladták a magyarok vagyonát, hanem a magyar emberekkel fizettették ki azt, hogy mások megszerezzék – hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg.

Minden órában döntéseket kell hozni, és minden órában újabb bizonyítékok kerülnek elő arról, Orbán Viktor és bűntársai milyen állapotban hagyták ránk ezt az országot. Katasztrofális állapotban – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, napirend előtt felszólalásában a parlamentben.

Beszéde kezdetén a kormányfő felidézte: ma, június 29-én a kuláküldözés áldozataira emlékezünk. A kommunista hatalom listázott, megbélyegzett, kifosztott, családokat tett tönkre – idézte fel, és hozzátette: azokra emlékezünk, akiknek egyedüli bűnük az volt, hogy becsületes munkából éltek, szorgalmukkal a családjukat és hazájukat gyarapították.

Ezt követően arról beszélt,

tegnap volt 50 napja annak, hogy letette a miniszterelnöki esküt, és holnap 7 hete lesz, hogy megalakult a Tisza-kormány.

Majd felidézte, hogy az elmúlt 50 napban milyen intézkedéseket hoztak, többek közt megemlítette: számos ágazatnak visszaadják azt a súlyt, melyet évekkel ezelőtt elvesztettek; megkezdték az intézményi autonómia helyreállítását és a betegjogok megerősítését az egészségügyben; hozzáláttak a tankerületi rendszer átalakításához; előkészítették a nehéz sorsú gyermekek iskolakezdési támogatását; megkezdték a gyermekvédelem teljes átvilágítását.

Ötven nap alatt megszüntettük a rendeleti kormányzást, elfogadtuk a miniszterelnöki mandátum nyolc éves korlátozását, jelentősen csökkentettük az országgyűlési képviselők fizetését és a parlamenti költségkeretet, jelentősen csökkentik a miniszterelnöki és miniszteri fizetéseket, megszabadítjuk a rendvédelmi szerveket a politika csápjaitól – sorolta a kormányfő. De egyebek mellett közölte azt is, az ország ismét kiszámítható gazdaságpolitikát folytat, és öt éve nem látott szintre erősödött a forint.

Ötven nap alatt visszatértünk Európába

– hangsúlyozta, megjegyezve azt is: újraindították a V4-ek együttműködését, és elérték, hogy a kárpátaljai magyarok visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Betiltották a gyűlöletkeltő politikai hirdetéseket és megállapodtak arról, hogy hazahozzák az uniós forrásokat és elindították a Tisztítótűz-műveletet. Leszögezte, büszke munkatársaira, a Tisza országgyűlési képviselőire, „ennyit tesz, hogy végre szakemberek és valódi hazafiak vezetik az országot, akik nem szétrabolni akarják hazánkat”.

Magyar Péter elmondta,

ezekben a napokban az elmúlt két évtized legsúlyosabb hőhullámával kell szembe néznünk, és a neheze még előttünk van.

Kiemelte, eközben a bukott kormány mulasztásait is kezelni kell, ezért különítettek el 3,6 milliárd forintot azonnali kórházi klímafejlesztésekre. A munkálatok részben befejeződtek, részben még zajlanak. A miniszterelnök felidézte, hogy a közszférában mára és keddre a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltek. A munkáltatókat ismételten arra kérte: biztosítsák a távmunkát és a rövidített munkavégzést, ahol pedig ez nem lehetséges, biztosítsanak védőitalt, klimatizált helyiséget. Majd újra a hűtött helyiségek megnyitását kérte, azt üzente, „mutassuk meg, hogy milyen a valódi nemzeti összefogás”.

Felidézte, gyakran mondják neki, hogy lassítson, de a magyar emberektől és ettől az országtól a bukott Orbán-kormány elvett 16 évet. Ezeket nem tudják visszaadni, de tartoznak azzal, hogy ne vesztegessenek el egyetlen órát sem. Magyarország az Orbán-kormány után olyan, mint egy katasztrófa sújtotta övezet - állapította meg. Szerinte már csak a szervezett bűnözés tartotta össze az Orbán-rendszer utolsó éveit, „csak hogy ne kattanjon a bilincs, ne nyíljanak a dossziék”, ne kelljen szembenézni mindazzal amit elkövettek.

Magyar Péter ezután a hétvégi kihelyezett kormányülésről beszélt, és közölte: utólag sajnálja, hogy ez az ülés nem volt nyilvános. Mert ha a magyar emberek is ott ültek volna a teremben, velük együtt szembesülhettek volna azzal, mit hagyott maga után a bukott Fidesz.

A döntések mögött – folytatta – úgy keresték az értelmet, a társadalmi hasznot, a logikát, mint a tűt a szénakazalban, de nem találták.

A kormányfő hozzátette, egészen sokkoló, amilyen állapotban a magyar költségvetést találták, és szavai sincsenek arra a felelőtlenségre, amit az Orbán-kormány költségvetési politikának nevezett.

– Az önök gyurcsányi pillanata évtizedekig tartott. Érthető, hogy a mester visszavonult, hiszen tanítványai mindenben túlszárnyalták – állapította meg. Magyar Péter szerint az Orbán-kormány azon dolgozott, hogy szándékosan megkárosítsa a saját hazáját, és hitelt adott a magyar állam azért, hogy abból a haveri cégeik megvegyék a magyar állam stratégiai vagyonát. Ez – jegyezte meg – rosszabb, mint a szocialista privatizáció volt, nem egyszerűen eladták a magyarok vagyonát, hanem a magyar emberekkel fizettették ki azt, hogy mások megszerezzék. A miniszterelnök felidézte azt is, minden megye alsóbbrendű úthálózata katasztrofális állapotban van, ahogy 91 híd állapota is kritikus.

Magyar Péter kitért arra is, miről számoltak be minisztériumi dolgozók: elmondásuk szerint

Pintér Sándor minisztersége alatt meg volt tiltva a munkatársaknak, hogy a tárcavezetővel egy bejáratot használjanak.

a Külügyminisztériumban tilos volt a közösségi tereket használni, leülni ott. Így a székeket most vissza kellett vinni azokból a raktárakból, ahova Szijjártó Péter elvitette azokat.

Tanács Zoltán elődjével tilos volt egy liftben utazni.

Nagy Márton betiltotta a neki való köszönést.

Ezután a miniszterelnök közölte, be fogják nyújtani a költségvetés módosítását és el fogják kezdeni a rendbetételt. A minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg.

A miniszterelnök jelezte, nem látja Hankó Balázst – „lehet, hogy már nincs is szabadlábon, nem tudjuk” –, majd rátért az NKA botrányára. Emlékeztetett, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról számolt be neki, hogy hivatali elődje, Hankó Balázs tárcájánál „egy teljes tolvajnyelvet dolgoztak ki a közpénzszórásra. Úszónak nevezték a fideszes pályázókat, úszóversenynek a támogatások odaítélését. Majd megkérdezte, minek hívták az odaítélt támogatásokat, s hosszan felsorolt számos példát az ilyen módon közpénzzel kitömött pályázókra. Minden egyes szerződést végig fognak nézni, minden egyes kifizetést meg fognak vizsgálni, a felelősöket megnevezik, a bűnözők pedig börtönbe fognak kerülni - ígérte a kormányfő, hozzátéve, az állami kiadásokat soronként fogják kivizsgálni és oda irányítják át a pénzeket, ahol az a magyar emberek érdekét szolgálja. Az új költségvetés stabil és kiszámítható alapokat teremt majd Magyarország újjáépítéséhez - közölte.

A Tisztítótűz művelet keretében elvágják a korrupciós pénzforrások útját, visszaszerzik az ellopott közvagyont és helyreállítják a jogállamot. Beszélt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról, s közölte, az Alaptörvény 17. módosítása lebontja majd azokat a politikai és jogi védőfalakat, amelyek eddig megakadályozták az igazságtételt. Közölte, nincs értelme vagyonvisszaszerzésről beszélni, ha ugyanazok az emberek ülnek a kulcspozíciókban, akik eddig megakadályozták az igazságtételt.

23 ezer magyar ember küldte el a véleményét 0 forint közpénzből, állami propaganda nélkül - közölte a módosítással kapcsolatban, majd jelezte, a beérkezett vélemények 95 százaléka támogatja az Alaptörvény-módosítást, a vélemények több mint fele pedig konkrét javaslatokat is tartalmaz. Állítása szerint sokan még szigorúbb módosításokat szeretnének.

Az eddigi alkotmánymódosításokban Magyar Péter szerint az volt a közös, hogy a magyar embereket egyszer sem kérdezték meg, háttéralkuk és paktumok születtek helyette. Ez az első alkalom, hogy az emberek is ténylegesen beleszólhatnak - jelezte. Elindítanak egy folyamatot, amelynek a végén egy olyan alkotmánya lehet Magyarországnak, amit mindenki magáénak érezhet - ígérte. „Már nincs sok hátra” - hangzott az újabb miniszterelnöki ígéret a beszédének hosszát illetően.

A következő hónapokban felkérik a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet kiemelt képviselőit, így a civil szervezeteket, az egyházakat, az önkormányzatokat és minden olyan közösséget, amelynek az alkotmányos védelme különösen fontos, hogy vegyenek részt az országos társadalmi párbeszédben. Fórumokat szerveznek az ország különböző részein és minden magyar ember elmondhatja a véleményét, a végső szót pedig országos népszavazás keretében mondhatják el az alkotmányról - jelezte Magyar Péter.

Magyarországon soha többé nem lehet közvagyont lopni - ígérte végezetül a kormányfő, hozzátéve, soha többé nem lehet a jogállamot sem politikai célokra feláldozni.

Forsthoffer Ágnes korábban bejelentette:

kezdeményezi minden olyan folyamatban lévő peres eljárás békés megegyezéssel történő megszüntetését, amelyben korábbi képviselők küzdenek az előző házelnök, Kövér László által kiszabott, túlzó mértékű büntetések ellen.

Tudjuk – folytatta –, hogy az éles viták régóta részei a parlament életének, de nem lehet része ennek az embertelenség. A történelem nem azokra emlékszik, akik lejáratással, provokációkkal rombolták az Országgyűlés tekintélyét, hanem azokra, akik értéket tudtak teremteni – hangsúlyozta, és azt kérte: tartsa mindenki szem előtt, hogy a tisztelet nem gyengeség, az önuralom nem vereség.