Orbán Viktor: Aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb

„Aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb. Üdv újra a fedélzeten, tábornok úr!” – így kommentálta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, hogy a mai nappal a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki az aranykonvoj-ügyben gyanúsítottként kihallgatott Hajdu Jánost.Orbán Viktor kinevezte Hajdu Jánost a Fidesz biztonsági igazgatójává
Mint arról beszámoltunk, a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatóját hét rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A korábban Orbán Viktor főtestőreként és a Fidesz biztonsági igazgatójaként is tevékenykedő Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, szabadlábon védekezhet.Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost, a TEK volt főigazgatóját az ukrán pénzszállítók ügyében
A volt kormányfő tegnap este a volt TEK-főigazgató meggyanúsítására reagálva „tiszás politikai leszámolást” emlegetett, szerinte „a mostani magyar kormány az ukránok érdekében jár el”.Orbán Viktor tiszás politikai leszámolást emleget, szerinte az aranykonvoj ügyben kihallgatott Hajdu János példaképKiszivárgott egy dokumentum, az aranykonvojügyben Orbán Viktor és Hajdu János gyanúsítotti kihallgatása is indokolt