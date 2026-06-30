Fidesz;Orbán Viktor;Terrorelhárítási Központ;Hajdu János;TEK;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;

2026-06-30 08:45:00 CEST

Orbán Viktor: Aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb

Így kommentálta a volt miniszterelnök, hogy a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki az ukrán pénzszállítók ügyében meggyanúsított Hajdu János korábbi TEK-főigazgatót.