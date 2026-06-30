Fidesz;Orbán Viktor;Terrorelhárítási Központ;Hajdu János;TEK;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;

Orbán Viktor: Aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb

Így kommentálta a volt miniszterelnök, hogy a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki az ukrán pénzszállítók ügyében meggyanúsított Hajdu János korábbi TEK-főigazgatót.

„Aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb. Üdv újra a fedélzeten, tábornok úr!” – így kommentálta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, hogy a mai nappal a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki az aranykonvoj-ügyben gyanúsítottként kihallgatott Hajdu Jánost.

Mint arról beszámoltunk, a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatóját hét rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A korábban Orbán Viktor főtestőreként és a Fidesz biztonsági igazgatójaként is tevékenykedő Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, szabadlábon védekezhet.

A volt kormányfő tegnap este a volt TEK-főigazgató meggyanúsítására reagálva „tiszás politikai leszámolást” emlegetett, szerinte „a mostani magyar kormány az ukránok érdekében jár el”.

A Direkt36 rendelkezésére bocsátott 180 oldalas dokumentum szerint egyetlen kórház sem felelt meg maradéktalanul a biztonságos gyógyítás feltételeit rögzítő jogszabálynak. A kórházak közel harmadában nem voltak biztosítottak a közegészségügyi feltételek, a szakorvosi és szakdolgozói létszám a szakmák több mint felénél nem érte el a működéshez szükséges minimumot.