A döntőt szinte biztosan élőben fogja nézni a bukott magyar miniszterelnök, akinek a lánya, Orbán Ráhel és a veje, Tiborcz István a gyerekkel az Egyesült Államokban él. Az egyelőre nem világos, hogy az ellenzékbe szorult Fidesz számíthat-e valamilyen támogatásra a Trump-adminisztrációtól.
A magyar miniszterelnököt, valamit az MLSZ-elnökként is tevékenykedő OTP-vezért vendégül látta a futball-világbajnokságot rendező ország miniszterelnöke.
A kormányfő helyett válaszoló Dömötör Csaba azt közölte: mind a szállás, mind az utazás költségeit a miniszterelnök fizette.
„Oly hamar búcsúzott az előző két vb győztese, a 2014-ben aranyérmes német és a 2010-ben diadalmas spanyol csapat, hogy az ember szinte beleszédült.”
A döntőben bíráskodó Nestor Pitana 1997-ben a La Furia (A düh) című argentin filmben kapott egy epizódszerepet: kidobóembert alakított.
Oroszország a szebbik arcát mutatta a külvilágnak a labdarúgó-világbajnokság alatt, a politikai, gazdasági problémái azonban nem oldódtak meg, csupán háttérbe szorultak.
A meglepetések vb-je papírforma-eredménnyel zárult, a futball az aranyérmest illetően továbbra is tradicionális sportág maradt.
Fémdetektoros kapuk, lezárások és rendőrök mindenhol, ahol szurkolók vannak – külső szemlélő ennyit láthatott a labdarúgó-világbajnokság biztonsági intézkedéseiből.
Az angol szövetségi kapitány szerint Belgium egy topcsapat, amely most érte el a csúcspontját, ők pedig jelenleg messze vannak ettől.
Története legjobb eredményét érte el a belga labdarúgó-válogatott az oroszországi világbajnokságon Anglia szombati legyőzésével megszerzett bronzéremmel.
Az orosz elnök csak ritkán jelent meg személyesen a meccseken, de sikerrel alakított ki pozitív képet Oroszországról: amelyről kifelé úgy tűnt, hogy egy szabad, demokratikus ország.
Több mint játék – szokták mondani a világszinten legnépszerűbb sportra, a futballra. Hogy a fenti tétel igaz, azt az Oroszországban vasárnap befejeződő mundial is bebizonyította.
A mindössze 4 millió lakosú Horvátország labdarúgó-válogatottja korábban semmilyen nagy tornán nem jutott döntőbe, ha a lelkesedés döntene, akkor megnyerné a franciák elleni döntőt a vb-n.
Két fejesgóllal és jó védekezéssel Anglia legyőzte a svédeket, így újra a döntőért küzdhet – az oroszokkal vagy a horvátokkal.
A dán kapus, Schmeichel hiába hárított büntetőt a hosszabbításban, majd kettőt még a párbajban is, ez kevésnek bizonyult.
A németek elleni siker után a játékosok a 21 hónapos szolgálat alóli felmentésében bíznak a szurkolók, de a válogatott vezetői egyelőre óvatosságra intettek.
Az uruguayi válogatott nyerte az A csoportot az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, miután hétfői, harmadik összecsapásán 3-0-ra legyőzte a házigazda együttest. A két csapat már korábban biztosította helyét a nyolcaddöntőben. Az, hogy ott kivel játszanak, az esti Spanyolország-Marokkó, valamint Portugália-Irán összecsapások után derül ki.