Estig kell már csak kibírni, érkezik a hidegfront

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2026-07-01 07:52:00 CEST

Ma már valószínűleg nem döntünk hőmérsékleti rekordokat.

A HungaroMet legfrissebb jelentése szerint az északnyugat felől közeledő hidegfront csak a késő délutáni, esti órákban éri el hazánkat, előterében még meleg, fülledt idő lesz - hőmérsékleti rekord azonban a mai nap során várhatóan már nem dől meg.

Az előrejelzés szerint A gomolyfelhő-képződés napközben erőteljessé válik, és főként késő délelőttől egyre nagyobb számban alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatar is előfordulhat, amelyeket felhőszakadás, jégeső, viharos, akár erősen viharos széllökés is kísérhet.

A front érkezésével az északnyugatira forduló, megerősödő széllel késő délutántól, estétől megérkezik a hűvösebb levegő.