Magyar Péter: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el 120 településen a hőség miatt

hőség;vízkorlátozás;Magyar Péter;

2026-06-30 20:28:00 CEST

A kormányfő azt kéri, hogy mindenki csak a legszükségesebb esetben használja a vizet.

Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Duna Menti Regionális Vízmű teljes szolgáltatási területén - közölte egy kedd esti Facebook-videóban a miniszterelnök.

Magyar Péter tájékoztatása szerint ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében. A harmadik fokozatban a szolgáltató egyes településrészeken a vízellátás korlátozásáról is dönthet, hogy a teljes rendszer működőképessége fennmaradjon.

A politikus arról is beszélt, hogy Magyarországon minden hőségrekord megdőlt: Szécsényben 42 fokot mértek, az ország nagy részén pedig 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Emiatt továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Az ország több pontján külön intézkedésekre volt szükség. Decsen egy csőtörés után 3700 ember ellátását kellett biztosítani, Boldogasszonyfán és Szentlászlón gerincvezeték-törés miatt vízszállító kocsikkal vitték az ivóvizet, Szadára pedig újabb húszezer tasakos ivóvizet küldtek a honvédség közreműködésével.

Üröm térségében a tárolók vízszintje lassan emelkedik, de a helyzet stabilizálásához a következő napokban felelős vízhasználatra van szükség. A következő két napra azt kérte a kormányfő, hogy mindenki csak a legszükségesebb célokra használja a vezetékes vizet: ne locsoljon, ne töltsön medencét, ne mosson autót, és halasszon el minden olyan vízfelhasználást, amely néhány napot várhat. A rendkívüli hőség a közlekedést is érinti. Huszonkét vasútvonalon és három HÉV-vonalon van sebességkorlátozás, emellett huszonnégy Stadler vonat vált üzemképtelenné. Magyar Péter azt mondta, ezeknek a vonatoknak a fedélzeti rendszerei biztonsági okokból automatikusan letiltanak ilyen extrém melegben, mivel annak idején legfeljebb 35 fokos üzemi hőmérsékletre tervezték őket.

Arról is beszélt, hogy több megyében gabonatüzek oltásán dolgoznak a tűzoltók, a vízügyi szakemberek, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentők, a rendőrök és az önkormányzati dolgozók pedig folyamatosan szolgálatban vannak.

Magyar Péter azt kérte, hogy hűtött helyiségek, templomok és közintézmények maradjanak nyitva, a bevásárlóközpontok, üzletek és éttermek pedig szükség esetén kínáljanak friss vizet és felfrissülési lehetőséget.