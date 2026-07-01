246 millió forintért béreltek magángépet Szijjártó Péternek arra az amerikai útra, ahonnan arról posztolt, hogy vonatozik

vonat;Szijjártó Péter;Egyesült Államok;magángép;

2026-07-01 10:36:00 CEST

Fontos a szerénység.

245 906 547 forintért béreltek luxus magánrepülőt Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter 2025. február 18. és február 21. között megtett amerikai útjához - derül ki egy, a 444-hez eljutott, a Külügyminisztériumhoz beadott közérdekű adatigénylésből.

Ez volt az az amerikai út, amikor Szijjártó Péter egyébként arról posztolt, hogy szerényen vonatozik New York és Washington között. „Nem titok, hogy vasutas családból származom, ahogy az sem, hogy mindig is nagyon szerettem a vonatokat. A helyzet pedig adta magát: New York és Washington között nincsen repülés, vonattal megyünk!” - írta.

Csakhogy azt korábban már az Átlátszó kiderítette, hogy amíg Szijjártó vonatozott, addig a részére méregdrágán bérelt magánrepülő is követte őt, vagyis átrepült New Yorkból Washingtonba, így a miniszter szerénysége igazából csak plusz költséget jelentett.

Maga a repülő egyébként az OE-IIS lajstromjelű, ultra nagy hatótávolságú, 16 férőhelyes Gulfstream G-V típusú luxus magánrepülő volt, amit az osztrák International Jet Management GmbH (IJM) üzemeltet. Ez a cég volt az üzembentartója annak a magángépnek is, amely Orbán Viktort és Mészáros Lőrincéket is reptette már.