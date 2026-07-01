Titkos, kínai kiképzésen vett részt több orosz katona

Oroszország;Kína;katonai kiképzés;

2026-07-01 11:34:00 CEST

Közülük néhányan később részt vettek az Ukrajna elleni háborúban.

Személyesen Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter hagyta jóvá azt a titkos kínai katonai kiképzést, amelyen orosz katonák vettek részt tavaly - írja a Reuters két európai tisztviselőre és a hírügynökség által látott dokumentumokra hivatkozva.

A cikk szerint a programban legalább négy orosz és kínai tábornok is szerepet kapott. Az európai tisztviselők úgy értékelték, hogy a magas rangú katonai vezetők részvétele azt jelzi: Moszkva és Peking számára is fontos volt az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó együttműködés.

A Reuters által megtekintett egyik titkos orosz dokumentum egy 2025 augusztusában kiadott belső miniszteri döntésre utalt. Eszerint az orosz fegyveres erők küldöttsége Kínába utazott, hogy a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg létesítményeiben vegyen részt gyakorlatokon. Az egyik, novemberben Pekingben tartott háromhetes képzés radiológiai, vegyi és biológiai védelemről szólt. Az iratok és képek tanúsága szerint az orosz katonák kínai oktatótól kaptak képzést, egyebek mellett kémiai és sugárfelderítésről, valamint szellőztetőrendszerek szennyezés elleni védelméről.

Az orosz és a kínai védelmi minisztérium nem válaszolt a hírügynökség megkeresésére. A kínai külügyminisztérium azt közölte, hogy Peking álláspontja az ukrajnai válságról következetes, a Reuters által ismertetett állításokat pedig „teljesen megalapozatlannak” nevezte. Kína azt mondja magáról, hogy semleges az orosz-ukrán háborúban, és békeközvetítőként lép fel. A kommunista állam novemberben mintegy 200 orosz katonát képzett ki, akik közül néhányan később részt vettek az ukrajnai háborúban. A Kreml akkor nem kommentálta a konkrét értesülést, de a Nyugaton megjelent „hamis információkra” panaszkodott.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője június 15-én azt mondta, Brüsszel saját csatornáin keresztül megerősítette, hogy a kiképzés megtörtént, és vizsgálja annak következményeit. Peking erre azt közölte, hogy Kallas megjegyzései rágalmak.

A Reuters szerint az Európai Unión belül zárt ajtók mögött arról folyik vita, szükség van-e további lépésekre Kínával szemben. A hírügynökségnek nyilatkozó egyik brüsszeli tisztviselő szerint az uniónak nem elsősorban gazdasági szemszögből kellene Kínára tekintenie, hanem figyelembe kellene vennie azt is, amit Kallas úgy írt le: Peking „döntő támogatója” Oroszország háborújának.

Az európai tisztviselők szerint a kiképzés alapjául szolgáló, július 2-i megállapodást orosz részről Rusztam Huszainov vezérőrnagy, kínai részről pedig Sun Dayun főezredes írta alá. Andrej Kartapolov, az orosz parlament védelmi bizottságának vezetője az RTVI orosz csatornának azt mondta, hogy a kiképzésről szóló jelentés „teljes képtelenség”, és az orosz hadseregnek nincs mit tanulnia Kínától.

A dokumentumok három tábornokot is megneveztek. Az egyik lista szerint az orosz küldöttséget Rusztam Muradov vezérezredes, az orosz szárazföldi erők főparancsnok-helyettese vezette, egy másik irat pedig arról szólt, hogy Li Jinsun kínai vezérőrnagy, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg radiológiai, vegyi és biológiai védelmi akadémiájának vezetője is részt vett az egyik tanfolyam megnyitóján.