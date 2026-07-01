Friss műholdfelvétel készült a Velencei-tóról, amelynek a színe is alaposan megváltozott

Velencei-tó;vízállás;algásodás;

2026-07-01 12:47:00 CEST

Szinte zölden világít a tó.

Történelmi mélypontra csökkent a Velencei-tó vízállása, egy friss műholdfelvételen pedig már élénkzöld színben látszik a tó jelentős része - írja az Időkép.

A portál szerint az elmúlt hetek forró, napos időjárása nemcsak a vízszinten hagyott nyomot, hanem a tó színét is látványosan megváltoztatta. A Copernicus Sentinel–2 műholdfelvételein szembetűnő az eltérés: 2025. június végén még a megszokott szürkés-zöldes árnyalatú volt a víz, az idei, június 29-i képen viszont már élénkzöld szín uralja a tó nagy részét.

Az elszíneződést nagy valószínűséggel az algák, vagyis a vízben lebegő mikroszkopikus növényi szervezetek felszaporodása okozza.

A Velencei-tó sekély vize tartós napsütésben gyorsan felmelegszik, a magas vízhőmérséklet pedig kedvez az algák elszaporodásának. A tó színét emellett a felkavart iszap és a vízben lebegő egyéb anyagok mennyisége is befolyásolhatja.

A helyzetet tovább súlyosbítja az alacsony vízállás. Az agárdi vízmérce július 1-jén reggel 48 centimétert mutatott, az éjszakai és az előző napi mérések között pedig 47 centiméteres értékek is szerepeltek. Ez már 5–6 centiméterrel alacsonyabb a 2022 szeptemberében feljegyzett korábbi, 53 centiméteres negatív rekordnál.

A kisebb víztömeg gyorsabban melegszik fel, így a forró, napos időszakokban még kedvezőbbé válhatnak a körülmények az algásodáshoz.