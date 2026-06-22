Olyan alacsony a Velencei-tó vízszintje, hogy a Magyar Kerékpárosklub elnöke átgyalogolt rajta

Velencei-tó;vízállás;vízszint;Magyar Kerékpárosklub;

2026-06-22 13:13:00 CEST

Azonban senkinek sem ajánlja, hogy utána csinálja ezt.

Elérte a valaha mért legalacsonyabb, 53 centiméteres mélységet a Velencei tó vízszintje, emiatt az oda tervezett egyetemi kajak-kenu-vb is elmarad, pedig az Orbán-kormány 51 milliárdért építettek nemzeti akadémiát a partjára. Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke pedig átsétált Pákozdról Gárdonyba, ezt pedig alaposan dokumentálta is – vette észre a 444.

A víz átlagosan 110 centi volt, de abból kb. 15-30 centi lágy iszap volt a kemény agyagmeder felett. Kürti Gábor mindenesetre felhívta a figyelmet arra: senkinek sem ajánlja, hogy csak úgy össze-vissza gyalogoljon a tóban.

„Én előbb feltérképeztem a mélységeket a teljes útvonalon, majd a kajakom mellett haladtam, kötéllel, neoprén cipőben a sérülések ellen, vittem mentőmellényt is, ha gond lenne. Az iszapban járás kimerítő, és nem is túl gusztusos. Rendszeresen hosszútávúszok, de lehet olyan helyzet, amikor az sem segít. Ezekre igyekeztem felkészülni. A hajóútvonalat pedig eleve nem keresztezzük úszva sem, de most a vízállás miatt leállították a hajóforgalmat, ezért választottam ezt”

– fogalmazott.