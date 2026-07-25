Hét szállodahajó várakozik Komárom térségében, de ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol nem tudnak a hajók továbbmenni.
Szinte zölden világít a tó.
Az agárdi vízmérce jelenleg 52 centméteren áll. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint azonban ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán.
Azonban senkinek sem ajánlja, hogy utána csinálja ezt.
A Duna vízállása a 800 centimétert is meghaladhatja.
Péntek reggel 9 órakor 667 centi volt a Duna vízállása Budapesten.
A sok csapadék hatására december eleje óta nagyjából 19 centiméternyit emelkedett a tó vízszintje.
Csütörtök reggel 8 órakor 691 centiméter volt a Duna vízállása a fővárosban.
A jövő hét elején felmelegedés kezdődik, amit hóolvadás követ a Duna vízgyűjtő területén. Emiatt nagyon nagy az előrejelzés bizonytalansága.
Hétfőn még mindössze 280 centit mértek, vasárnap este 573 centi volt a vízállás.
Nem csak a Rábán és a Dráván indítottak el nagy árhullámokat az elmúlt heti esőzések.
Az idei nyári idény nem pusztán minimum 17 centiméterrel magasabb vízállással kezdődik, de az ilyenkor jellemző apadás is több mint 1 hónappal később indulhat meg.
Mivel továbbra is tombol a szárazság, a helyzet még rosszabb is lehet.
A mindennapi termékekben használt vegyi anyagokat, a PFAS-vegyületeket egy sor súlyos egészségügyi problémával hozták összefüggésbe, beleértve a rákot és a születési rendellenességeket.
Az országban jelenleg 737 kilométeren rendeltek el árvízvédelmi készültséget, elsőfokú készültség van érvényben a Fekete-Körösön, a Kettős-Körösön és a Sebes-Körös alsó szakaszán.
Újabb alacsony vízállási rekordok dőltek meg a Dunán csütörtökön - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF).
Rekord alacsony a vízállás, de a paksi atomerőmű működését ez "nem befolyásolja".
Mivel nem várható a napokban csapadék, ezért tovább apad a folyó, újabb negatív rekordok jöhetnek.
Gyerekek találtak rá egy vértre és egy koponyára Párkánynál. 1683-ban veszthette életét az illető.
Frank Wodzinski főhadnagy B-24G típusú, a II. világháborúban lelőtt repülőgépét fedezték fel a folyóban, melynek roncsait a kiemelés után a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumban állították ki - közölte Csepka Zsuzsa, a közgyűjtemény munkatársa az MTI-vel.
A hetek óta tartó kánikula miatt kialakult tartós aszály jól látható a Duna vízállásán is, ezért az emberek birtokba vették a folyó szabaddá vált medrét.
A szárazság miatt megmutatta magát az Ínség-szikla - és a hétvégére már el is tűnhet. A magyar folyók szintje eközben a valaha mért legalacsonyabb értékekhez közelít.
Elárasztotta a víz a balatonfenyvesi szabadstrandot, miután a Balaton magas vízállása és a viharos szél miatt hatalmas hullámok alakultak ki a parton.
Elérte a 130 centimétert a Balaton átlag vízállása és a héten újabb esők jönnek. Harmadfokú belvízvédelmi készültséget rendelt el a vízügy a Balaton térségére – írja a sonline.hu. Február 5-én 123 centinél nyitották ki a siófoki Sió-zsilipet, melynek azonban korlátozott a kapacitása, jelenleg másodpercenként 40 köbméter víz folyik át rajta.
A Tisza a Kiskörei-víztározónál 320 centiméter, ez a mindenkori legalacsonyabb vízszint. A folyó vizét folyamatosan pótolják a tározóból.
A kiskörei vízlépcsőnél mintegy 20 centiméteres túlduzzasztást okozott a szélnyomás vasárnap reggelre, ezért a nagyobb károk elkerülése érdekében még aznap délelőtt megkezdték a Tisza-tó vízszintjének csökkentését a 750 centiméteres szintről 735 centiméteresre - olvasható a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) honlapján.
A március 26-áig tartó első ütemben a jelenlegi 620 centiméteres vízállás napi átlagos öt centiméteres duzzasztással 665 centiméterre emelkedik.
Az idegenforgalom igényeire tekintettel a 110 centiméteres szabályozási maximum fölé engedték a Balaton vízszintjét, amely kedden elérte a 128 centimétert, és mivel a tóba érkező víz mennyisége egyelőre nagyobb a Sió-zsilipen távozóénál, a vízszint a következő napokban tovább emelkedhet - közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtófelelőse az MTI-vel kedden.