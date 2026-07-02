Nyerheti ezt a futball-világbajnokságot bárki, Donald Trump már csak magát fogja ünnepelni

Donald Trump amerikai elnök nem ért a labdarúgáshoz, és a sportág háttere hidegen hagyja, ám a Fehér Ház lakója elszánta magát arra, hogy a 2026-as észak-amerikai világbajnokság döntőjében személyesen adja át a győztesnek járó trófeát. Egy ekkora nemzetközi színpadot semmiképpen sem hajlandó kihagyni, különösen úgy, hogy a döntő helyszíne New York közvetlen szomszédságában található: az agglomerációra, saját felségterületeként tekint. Donald Trump kifejezett vágya, hogy az ünnepségen elsőként emelhesse a magasba a futballvilág legértékesebb serlegét, és csak ezt követően adja át a trófeát a győztes csapat kapitányának.
Ez a fajta szereplési vágy a labdarúgás történetében még a diktátorokat sem jellemezte. Az egyetlen hírhedt történelmi kivételt Jorge Rafael Videla argentin tábornok jelentette, aki az 1978-as világbajnokság végén a Buenos Aires-i Monumental Stadionban személyesen nyújtotta át a kupát honfitársának, Daniel Passarellának, ezzel saját magának tulajdonítva az argentinok sikerét. A politikai ellenzékét repülőgépekről tengerbe dobató, brutális módszereiről ismert argentin katonai junta vezetőjének példája persze korántsem számít pozitív igazodási pontnak a nemzetközi sportdiplomáciában.
Ezzel szemben még Vlagyimir Putyin orosz elnök is betartotta a nemzetközi szövetség előírásait a 2018-as moszkvai világbajnokság fináléjában, így a trófeát a szabályoknak megfelelően a FIFA elnöke, Gianni Infantino adta át a győzteseknek. A legutóbbi, 2024-es katari tornán Tamím bin Hamad al-Száni emír ugyan jelen volt a dobogón, de a háttérben maradt, átengedve a főszerepet a nemzetközi szövetség vezetőjének, miközben a győztes Lionel Messire a protokoll részeként a hagyományos arab ceremóniás köpenyt terítették.Kezdődik minden idők legnagyobb futball-világbajnoksága, kár, hogy ez sem tudta lerúgni magáról a politikát
Donald Trump teljesen át akarja írni ezeket a diplomáciai hagyományokat, és mindenáron maga akar tündökölni a záróünepségen. Ambícióját tovább fűti a stadion VIP-páholyába várható külföldi vendégek névsora is. Hírek szerint ott lesz majd Mexikó baloldali elnöke, Claudia Sheinbaum, akivel szemben az amerikai adminisztráció kifejezetten ellenséges politikát folytat, valamint a liberális kanadai miniszterelnök, Mark Carney, aki választási kampányát nyíltan a washingtoni elnök protekcionista törekvéseivel szemben határozta meg. Trump korábban többször utalt arra, hogy Kanadát legszívesebben az Egyesült Államok 51. tagállamaként látná, ami feszültté tette a két szomszédos ország kapcsolatát.
Az amerikai elnök részéről nem ez az első eset a futballpályák világába való hirtelen betörésre, hiszen a tavalyi klubvilágbajnokság döntőjén, a Paris Saint-Germain és a Chelsea meccse után is váratlanul megjelent a díjátadó ceremónián. A mérkőzést a mostani vb-döntőnek is otthont adó MetLife Stadionban rendezték, ahol a Chelsea labdarúgói láthatóan zavarba jöttek Donald Trump hirtelen felbukkanásától, értetlenül figyelték szereplését.
Ez a magatartás pontosan illeszkedik az elnök egész életpályáját meghatározó törekvésekhez, amelyek a személyes márka, a Trump név folyamatos középpontba helyezésére irányulnak. Az elnöki névvel fémjelzett felhőkarcolók, borok, ásványvizek, parfümök, gyertyák és digitális kártyák után a washingtoni kormányzat kommunikációja szerint a mostani sporteseménynek is az államfő sikerét kellene hirdetnie. Trump rendszeresen hangoztatja, hogy a labdarúgó-világbajnokság, valamint a 2028-as Los Angeles-i olimpia rendezési jogának elnyerése az ő első elnöki ciklusának köszönhető.
A torna eddigi szakaszában az amerikai elnök feltűnően távol maradt a mérkőzésektől. A nemzetközi futballhagyományok szerint a házigazda ország államfője nyitja meg a világbajnokságot. Mi történhetett?
Az elnöki stáb tagjai jól emlékeznek a 2014-es brazíliai tornára, ahol Dilma Rousseff elnököt a São Paulo-i nyitómeccsen a hazai közönség hatalmas füttykoncerttel fogadta, ami előrevetítette a politikai bukását és a radikális jobboldali Jair Bolsonaro későbbi hatalomra kerülését. Trump helyett a nyitóeseményen Marco Rubio külügyminiszter képviselte az amerikai adminisztrációt, aki floridai politikusként és kubai bevándorlók gyermekeként révén jól ismeri a futball világát, és szoros kapcsolatot ápol Miami városával, ahol Lionel Messi pályafutásának utolsó éveit tölti.
A rendezők talán belátták, nem kéne elhamarkodni Trump szerepeltetését. A különböző országok szurkolótáborai között szinte verseny alakult ki a nyomdafestéket nem mindig tűrő rigmusok faragásában, amelyek célpontja az amerikai elnök.
A brit drukkerek a mérkőzéseken nyíltan skandálnak a Trump testsúlyára és a Jeffrey Epstein-féle bírósági aktákra utaló, nem éppen hízelgő szövegeket, míg az ausztrál rajongók a stadionok környékén rendezett felvonulásokon korábbi zaklatási botrányait és bírósági elmarasztalásait foglalták rímekbe.
Az Egyesült Államok válogatottja a csoportmérkőzéseken sikeresen szerepelt (a Bosznia-Hercegovina elleni találkozót az egyenes kiesési szakaszban ma hajnalban játszották). A török válogatott elleni mérkőzés alkalmával San Francisco városa hatalmas lelkesedéssel fogadta a nemzeti csapatot, bár a hangulat intenzitása elmaradt a mexikóvárosi meccsek atmoszférájától. A labdarúgás sosem lesz képes betölteni az első számú nemzeti sport szerepét az USA-ban. Bár az érdeklődés jóval magasabb az 1994-es amerikai világbajnoksághoz képest, és a közvetítések a különböző fizetős csatornákon elérik a 14 millió nézőt, ez a szám a 342 milliós lakossághoz mérten továbbra is szűk réteget jelent. A washingtoni törvényhozás épületében és a Fehér Ház környékén semmi sem utal arra, hogy a világ legnézettebb sporteseménye zajlik az országban. Az amerikai társadalom egy másik, számukra sokkal fontosabb történelmi eseményre fókuszál, az ország függetlenségének 250. évfordulójára, amelyet július negyedikén ünnepelnek monumentális rendezvényekkel.Kisorsolták a futball-világbajnokság csoportjait, Donald Trump frissen alapított FIFA-békedíjat kapott közeli barátjától, Gianni Infantinótól
New Yorkban és a nagyvárosokban a vendéglátóhelyek megtelnek szurkolókkal a mérkőzések idejére, és a spanyol ajkú lakosság körében a labdarúgás abszolút prioritást élvez. A probléma az amerikai nemzeti csapat szempontjából az, hogy a bevándorló hátterű szurkolók többsége a származási országa válogatottjának szurkol. A nagyvárosi éttermekben dolgozó pincérek sokszor büszkén viselik az argentin, a kolumbiai, a brazil vagy az ecuadori válogatott mezét a munkaruhájuk alatt. Az amerikai sportkultúra fősodrában a focit a mai napig sokan a gyermekek és a nők sportjaként könyvelik el, mivel a fizikai kontaktusok mértéke elmarad az amerikai futball vagy a kosárlabda keménységétől. Nem „igazi” amerikai, aki az „európai” fociért él-hal.
A világbajnokság ugyanakkor a magas árak ellenére a jegyeladások tekintetében sikeres, a stadionok zsúfolásig megtelnek, a kieséses szakaszhoz érve a nézettség az egész világon emelkedik.
A torna végeredményben a globális közönség számára nyújt kikapcsolódást, függetlenül Trump politikai ambícióitól. Az amerikai elnök számára egyébként kellemetlenséget jelentett, hogy a tornán nagy rokonszenvvel fogadták a semleges nézők az Iráni válogatottat. Azon ország csapatát, amellyel az Egyesült Államok jelenleg is súlyos geopolitikai konfliktusban áll.
A sportesemény politikai és ideológiai csatározások színterévé vált, ahol a nemzetközi diplomácia feszültségei a zöld gyepen és a lelátókon csapódnak le. Miközben a FIFA vezetése igyekszik távol tartani a politikát a mérkőzésektől, a rendező ország elnökének személyisége és a globális konfliktusok ezt lehetetlenné teszik. A sport és a nagypolitika összefonódása ezen a világbajnokságon éri el a csúcspontját, ahol a győztesnek járó kupa átadása komoly hatalmi demonstráció lesz. Az elkövetkező hetek mérkőzései megmutatják, hogy a futball képes-e megőrizni függetlenségét a politikai nyomással szemben, vagy a torna végleg Donald Trump személyes imázsépítésének eszközévé válik a világ szeme láttára.
A MetLife Stadion és a 2026-as vb-döntő
A New Jersey állambeli East Rutherfordban található MetLife Stadion az észak-amerikai profi amerikaifutball-bajnokságban (NFL) szereplő New York Giants és New York Jets otthona. A 2010-ben megnyitott, több mint nyolcvanezer férőhelyes modern létesítmény a világ egyik legdrágább stadionprojektjeként valósult meg, építési költségei elérték az 1,6 milliárd dollárt. A stadion kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, és a New York-i metropolisz közvetlen közelsége miatt a nemzetközi szórakoztatóipar és sportélet kiemelt helyszíne. A FIFA döntése értelmében a 2026-as labdarúgó-világbajnokság legfontosabb mérkőzését, a július 19-i döntőt ebben a létesítményben rendezik meg, ami logisztikai és biztonsági szempontból az eddigi legnagyobb kihívás elé állítja a helyi hatóságokat és a rendező bizottságot.
Jorge Rafael Videla katonai juntája Argentínában
Jorge Rafael Videla tábornok az argentin hadsereg parancsnokaként 1976-ban puccsal döntötte meg Isabel Perón elnökhelyettes kormányát, és egy véres katonai diktatúra élén állt 1981-ig. A junta uralma alatt zajlott az ún. piszkos háború, amelyben a rendőrség és a hadsereg szisztematikusan felszámolta a baloldali ellenzéket és a civil mozgalmakat. A diktatúra idején mintegy harmincezer ember tűnt el nyomtalanul, akiket titkos börtönökben kínoztak meg, majd sokukat elkábítva repülőgépekből a Río de la Plata (a Paraná folyó és az Uruguay folyó közös torkolatának) vizébe vagy az Atlanti-óceánba dobták. Az 1978-as argentínai labdarúgó-világbajnokságot Videla arra használta fel, hogy a nemzetközi közvélemény előtt legitimálja és tisztára mossa brutális rezsimjét, háttérbe szorítva az állami terror és az emberi jogok megsértésének híreit.