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Katonák a Hősök terén. A polgári szolgálatot választók is lehetnek hősök

„Aki fegyvert ragad, az fegyver által vész el” - Egyházi vezetők a polgári szolgálat visszaállítását követelik a parlamenttől

Mások mellett Székely János, a katolikus püspöki kar elnöke is támogatja a Bokor Közösség kezdeményezését, amelynek célja a polgári szolgálat visszaállítása.

A Bokor katolikus bázisközösségi mozgalom kéréssel fordult az országgyűlési képviselőkhöz. Az összes parlamenti politikusnak elküldött levél felidézte, hogy Magyarországon mind a mai napig általános hadkötelezettség van érvényben, amelyet 2004-ben csak felfüggesztettek, de nem szüntettek meg. Ezzel szemben a polgári szolgálat jogintézménye teljesen megszűnt létezni 2011-ben, amikor Hende Csaba akkori honvédelmi miniszter javaslatára kikerült a honvédelmi törvényből – érvelt az erőszakmentességet fontos alapelvének tekintő Bokor Közösség.

Mindez azért aggályos, mert egy esetleges veszélyhelyzet vagy háború esetén az Országgyűlés döntése alapján a hadkötelezettség bármikor könnyedén aktiválható, miközben nincs törvényes lehetőség a lelkiismereti vagy vallási okokból történő polgári szolgálat választására. Pedig – olvasható – a nemzetközi dokumentumok egyértelműen kiállnak az alternatív szolgálati formák választhatósága mellett.

A Bokor Közösség a párbeszéd lehetőségét és a parlamenti képviselők személyes segítségét kéri abban,

hogy a polgári szolgálat jogi lehetősége az emberi jogokkal összhangban ismét szerepeljen az alaptörvényében.

Katolikus és nem katolikus egyházi, felekezeti vezetők is egyetértenek a kezdeményezéssel. Közöttük van Székely János szombathelyi megyéspüspök, a katolikus püspöki kar elnöke is, aki szerint az emberi személy méltósága megköveteli a lelkiismeret szabadságának a tiszteletben tartását. A II. Vatikáni Zsinat tanításai különös súllyal erősítik meg ezt az álláspontot: „Méltányosan kell eljárni azokkal szemben, akik lelkiismereti okokból megtagadják a fegyveres szolgálatot, feltéve, hogy hajlandók az emberi közösséget más módon szolgálni”.

Mindezek fényében – tette egyértelművé Székely János – támogatja a Bokor Közösség kezdeményezését, „imádságommal kísérem szolgálatukat, és Isten áldását kérem felelősségteljes munkájukra”.

Az általános hadkötelezettséget 2004-ben csak felfüggesztették

Kinyilvánította támogatását Varga László kaposvári megyéspüspök, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát és utódja, Hortobágyi Cirill vagy például Beer Miklós is. A nyugalmazott váci püspök Jézus Krisztus szavaira hivatkozott: „aki fegyvert ragad, az fegyver által vész el”.

Nem katolikusként Fabiny Tamás evangélikus lelkész, volt püspök is kiállt a kezdeményezés mellett. „Luther Márton nyomán valljuk, hogy a keresztény ember egyszerre él Isten lelki és földi birodalmában. Ebből a kettős polgárságból fakad az a felelősségünk is, hogy a világi törvények tisztelete mellett mindig kövessük a Krisztus által formált tiszta lelkiismeret szavát. A békességre és a felebaráti szeretetre való elhívásunk arra indít, hogy tiszteletben tartsuk azok döntését, akik hitbeli, lelkiismereti vagy vallási meggyőződésük miatt nem foghatnak fegyvert” – írta.

Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője emlékeztetett arra, hogy Bulányi György szerzetes, a Bokor Közösség alapítója evangéliumi alapon hirdette a fegyveres katonai szolgálat elutasítását. Követői közül többeket meghurcoltak, börtönbüntetéssel sújtottak. Az áldozat azonban nem volt hiábavaló, ahogy a hívő embernek tudomásul kell vennie, hogy a tanítványságnak ára van – fogalmazott.

A polgári szolgálat indítéka nem a kockázatvállalás előli megfutamodás, hanem az a csupán evangélium által érthető elv, hogy annak, aki megüti egy orcádat, tartsd oda a másikat is 

– hangsúlyozta Iványi Gábor. A lelkész támogatja azokat, akik ma ismét elutasítják a fegyveres katonai szolgálat vállalását, ugyanakkor az életmentés, az egészségügyi segítség és a károk helyreállítása dolgában, valamint a háború sújtotta civil lakosság ellátásában szerepet vállalnak.

Darvas István neológ főrabbi is „örömmel és teljes meggyőződéssel” csatlakozott, hiszen a lelkiismereti és a vallásszabadság szabad megélése a zsidó vallási tradíciónak és az egyetemes emberi méltóságnak is az egyik legfőbb tartóoszlopa. Bár a történelem során a közösség védelme kötelezettségekkel járt, a zsidó hagyomány mindig is tisztelettel adózott azok döntése előtt, akik szent meggyőződésükből vagy vallási okokból elutasítják a fegyveres erőszakot – állapította meg.

Csapody Tamás, az egyik kezdeményező, a Bokor Közösség „Másik arcod” munkacsoportjának tagja elmondta lapunknak, hogy eddig mintegy tíz – különféle pártállású – parlamenti képviselőtől jött válasz a megkeresésükre. Azon túl, hogy a politikusok udvarias hangvételben reagáltak, a válaszuk kevés konkrétumot tartalmazott. Csapody Tamás ennek ellenére reméli, hogy a kérdéses témában megvalósul a párbeszéd a parlamenti pártokkal.

Az új kormány átvette a Facebook-oldal kezelését és beszámolt a tapasztalatokról.