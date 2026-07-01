Vitézy Dávid: Újraindultak a kánikula miatt leállt motorvonatok

Vitézy Dávid;tömegközlekedés;kánikula;Stadler;

2026-07-01 15:00:00 CEST

A túlmelegedés miatt biztonsági okokból álltak le a járművek, a gyártó már dolgozik a megoldáson.

Újraindultak azok a Stadler FLIRT motorvonatok, amelyek a tegnapi extrém hőség miatt felmondták a szolgálatot - derül ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter friss Facebook-bejegyzéséből. A tárcavezető szerint már tegnap este elkezdtek éledezni, amint a hőmérséklet 38 fok alá süllyedt.

A járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, márpedig enélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. A rendszer tegnap egyes esetekben 70 fok feletti akkumulátorcella-hőmérsékletet is érzékelt - ismertette Vitézy Dávid, hozzátéve, ilyen rendkívüli forróságban hasonló jelenség sajnos az újabb, központi számítógépes rendszerekkel felszerelt autóbuszoknál is előfordul. E védelmi rendszerek alapvetően a tűzveszély megelőzését szolgálják - jegyezte meg.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a gyártó, azaz a Stadler már dolgozik a megoldáson, amit remélhetőleg meg fognak találni, ugyanis a szintén általuk gyártott, legújabb KISS motorvonatoknál nem jelentkezett ez a probléma.

Vitézy Dávid ismét hangsúlyozta, fontos tanulsága az esetnek, hogy nem vagyunk kellőképpen felkészülve a klímaváltozás hatásaira. „Ezekből a tapasztalatokból tanulni kell. Az új járművek tervezésénél és műszaki specifikációinál is figyelembe kell venni, hogy a korábban rendkívülinek számító időjárási helyzetek egyre inkább a mindennapok részévé válnak” - figyelmeztetett, hozzátéve, afelől pedig ne legyen kétségünk, hogy miközben az emberiség összességében nem tudta érdemben lassítani a klímaváltozás folyamatát, az egyre melegebb és szélsőségesebb időjáráshoz való alkalmazkodás elkerülhetetlenné vált. Ez nem csak a jövőre nézve, hanem már most is egyre több forrást, felkészülést, türelmet és áldozatot igényel, s ebben a helyzetben egy egyébként jól működő, de túlmelegedés miatt biztonsági okból leálló motorvonat még mindig a legenyhébb következmények közé tartozik, bármennyire bosszantó is - hangsúlyozta.

„A tegnapi fennakadások miatt az utasok türelmét ezúton is köszönöm. Bízunk benne, hogy ma már nem kell ismét 38–40 fokos hőséggel számolnunk” - zárta bejelentését Vitézy Dávid.