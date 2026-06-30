Vitézy Dávid: Mintegy 30 Stadler FLIRT motorvonat vált működésképtelenné az extrém hőség miatt

MÁV;meghibásodás;hőség;Vitézy Dávid;kánikula;Stadler;

2026-06-30 18:26:00 CEST

A járműveket 35 fokos hőségig tervezték működőképesnek, ma viszont megdőlt az abszolút melegrekord, 42 fokot is mértek Magyarországon.

Ma délután az extrém meleg időjárás miatt sorra váltak működésképtelenné a Stadler FLIRT motorvonatok, mert több járműben túlmelegedés lépett fel. A probléma rövid időn belül immár mintegy harminc járművet érintett, és még nem tudjuk pontosan, hogy hol lesz a vége - közölte Vitézy Dávid a Facebookon.

A közlekedési és beruházási miniszter jelezte, a MÁV folyamatosan dolgozik a kiesett járművek pótlásán, mivel a helyzet percről percre változik, erről a Mávinform oldalán lehet percre kész információkat kapni.

„Tudni kell, hogy a Stadler által gyártott FLIRT motorvonatok a MÁV flottájának legmodernebb, klimatizált szerelvényei közé tartoznak, egyben Európa egyik legnagyobb példányszámban vásárolt vasúti járművei az elmúlt húsz évben. A jelenlegi extrém hőséget azonban még ezek a modern kocsik sem bírják. Ennek egyik oka, hogy tíz-húsz évvel ezelőtt, amikor ezek beszerzése történt, még az volt a gyártó felé a feltétel, hogy 35 fokos hőmérsékletig üzemképesek maradjanak. Sajnos alig két évtized elteltével ott tartunk, hogy a 35 fok már inkább tűnik egy átlagos nyári napnak, mintsem extrém időjárásnak, hiszen ma is éppen 42 fokot mértek az országban” - magyarázta a tárcavezető.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, ennél talán nem is lehetne jobban érzékeltetni, hogy a klímaváltozás hatásai már nagyon is itt vannak, és napi szinten befolyásolják az életünket. Mint közölte, a közlekedés szintjén ez szerinte két dolgot jelent:

még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére, mert minden kutatás szerint az a legfenntarthatóbb közlekedési forma;

a korábbiaknál sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a klímaalkalmazkodásra, úgy kell átalakítani az egész közlekedési rendszert és a járműveket, hogy az extrém hőhullámok idején is működőképesek maradjanak.

A miniszter közölte, ez természetesen nem fog egyik pillanatról a másikra menni, egyelőre annyi az előrelépés, hogy a fenntarthatóság és a klímaalkalmazkodás szempontként jelenik meg az új magyar kormány munkájában.