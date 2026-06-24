Benyújtotta a Tisza az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot

törvényjavaslat;Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára;ügynökakták;Magyar Péter;Melléthei-Barna Márton;Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság;

2026-06-24 08:54:00 CEST

Egy 11 fős bizottság segítené a munkát.

Benyújtottuk az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. Vállaltuk, megcsináljuk. Évtizedes adósságot törlesztünk ezzel - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

A javaslatot a tiszás Melléthei-Barna Márton nyújtotta be kedd este, ennek értelmében egy 11 fős bizottságot hoznának létre 15 napon belül, amely segítené az említett dokumentumok minősítésének eltávolítását. A Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság elnökét és tagjait a tervek szerint a kormány nevezi ki. A tagok közül öt szolgálati háttérrel rendelkezne, rájuk a szolgálatokat ellenőrző miniszterek tennének javaslatot, hat tag pedig történészi-levéltári-adatvédelmi háttérrel rendelkezne, az ő személyüket illetően a kultúráért felelős miniszter, azaz Tarr Zoltán tehetne javaslatot. A bizottságban a döntés a tagok szótöbbségével történne.

A bizottság célja, hogy az 1990. február 14. előtt keletkezett minősített iratok minősítésének feloldásához szükséges előzetes értékelést elvégezzék, továbbá, hogy kidolgozzák az ezzel kapcsolatos javaslatokat. A bizottság a munkájáról rendszeresen beszámolna majd a nyilvánosságnak és megfogalmazza javaslatait a kormánynak is. Fizetés a bizottság tagjainak nem járna, de a Tarr Zoltán által jelölt tagok költségtérítést kaphatnak.

A javaslat értelmében a nemzetbiztonsági szolgálatoknak tételes jegyzékben kell majd számot adniuk a bizottságnak a kezelésükben álló minősített iratokról. Ezeket az iratokat a bizottság megnézheti és javaslatokat tehet rá, hogy közülük minek a minősítését tartsák fenn és miét szüntessék meg. Ha a bizottság adott dokumentumok esetében a feloldást javasolta és a minősítésért felelős intézmény ezzel nem ért egyet, akkor részletesen meg kell indokolnia, hogy miért, és ezt az indoklást az illetékes miniszter is meg kell kapja. A feloldott dokumentumok az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárához kerülnének.