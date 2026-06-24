Fideszes képviselők is elismerték, át kell alakítani a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét

oktatás;Fidesz;pedagógusok;bizottsági ülés;teljesítményértékelési rendszer;Tisza-kormány;

2026-06-24 12:59:00 CEST

Lezsák Anna azt ugyanakkor kifogásolta, hogy a Tisza-kormány úgy függeszti fel, hogy még nincs kidolgozott koncepció a rendszer megújítására.

Nincs ellenvetésünk a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átdolgozásával szemben - erről Molnárné Lezsák Anna fideszes ellenzéki képviselő beszélt az Országgyűlés oktatási bizottságának szerdai ülésén, ahol a jelenlegi értékelő rendszer felfüggesztéséről és megújításáról szóló törvényjavaslatról folytattak részletes vitát a bizottság tagjai. Lezsák Anna azt ugyanakkor kifogásolta, hogy a Tisza-kormány úgy függeszti fel a pedagógusok teljesítményértékelését, hogy még nincs kidolgozott koncepció a rendszer megújítására.

- Sok mindenben egyetértünk: javítani kell az oktatás minőségét, a teljesítményértékelésre pedig szükség van

- erről a fideszes Czirbus Gábor beszélt. Hozzátette: az előző kormány is olyan rendszert szeretett volna kidolgozni, amivel mindenki elégedett. - Remélem, önök ki tudnak dolgozni egy ilyen rendszert - üzente a bizottság kormánypárti képviselőinek. Ugyanakkor jelezte, nem tudnak egyetérteni azokkal a korábbi kijelentésekkel, melyek szerint az Orbán-kormány nem tett semmit az oktatásban az elmúlt 16 évben. Czirbus Gábor felidézte, számos oktatási intézmény megújult és a pedagógusok esetében is komoly béremelést sikerült végrehajtani.

A kormányzó Tisza Párt részéről Müller Anna, az oktatási bizottság alelnöke elmondta, alapjaiban kell újragondolni a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, ami jelenleg rugalmatlan, bürokratikus, nem ad valódi képet a teljesítményről és nem a minőséget javítja - ezért is tartják szükségesnek a felfüggesztést. Valamint az előző kormány nem rendelt költségvetési forrást az idei teljesítményértékelés lebonyolításához. Ám Müller Anna szerint ez nem azt jelenti, hogy a pedagógusok teljesítményét ne lehetne elismerni, mert a munkáltató bármikor megemelheti a béreket a teljesítmény alapján. Az új koncepcióval kapcsolatban azt mondta, annak kidolgozásába szeretnék bevonni a civil szakmai és érdekvédelmi szervezeteket.

Rápli Róbert, a Tisza képviselője korábbi iskolaigazgatói tapasztalatairól is beszélt: sokszor volt olyan érzése, hogy az oktatásirányítás nem bízott az igazgatókban, a teljesítményértékelés szempontjait is fentről zúdították a nyakukba, ami nagy kihívást és terhet jelentett az igazgatóknak és a nevelőtestületekre is rossz hatással volt. Volt olyan kollégája, aki emiatt a rendszer miatt hagyta el a tanári pályát. Úgy véli, az értékelés esetében nem a szándékkal, hanem a megvalósítással volt a legnagyobb gond.

A részletes vita lezárását 6 igen és 2 tartózkodás mellett megszavazta az oktatási bizottság; a tartózkodó a két fideszes képviselő volt.