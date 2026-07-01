Három ember meghalt Mexikóvárosban, amikor a vb-továbbjutást ünnepelték

Mexikó;ünneplés;futball-vb 2026;

2026-07-01 15:00:00 CEST

Több mint egymillióan vonultak utcára a győzelem után.

Három ember meghalt Mexikóvárosban, miután a mexikói válogatott 2-0-ra legyőzte Ecuadort - írja a BBC a fővárosi egészségügyi hatóság közlésére hivatkozva.

Az áldozatok között volt egy 19 éves nő, valamint egy 48 éves nő és egy 44 éves férfi. A városvezetés szerint több mint egymillió ember ment ki az utcákra, elsősorban a belvárosi Függetlenség Angyala emlékmű környékére, hogy megünnepelje Mexikó 1986 óta első világbajnoki kieséses szakaszban aratott győzelmét.

Clara Brugada mexikóvárosi polgármester részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és támogatást ígért a következő napokra. A halálesetek bejelentése után egy közösségi médiás posztban arra kérte a szurkolókat, hogy mindig felelősséggel, odafigyeléssel és empátiával ünnepeljenek.

Az egészségügyi hatóságok azt közölték, hogy a mentők három eszméletlen embert láttak el a Paseo de la Reforma különböző pontjain, majd kórházba vitték őket. A hatóság szerint elsősegélyt és újraélesztést alkalmaztak rajtuk, mielőtt speciális orvosi ellátásra szállították őket. Mindhárom áldozatról később megállapították, hogy fulladás okozta a halálukat. Családtagjaik azonosították őket.

Mexikó válogatottja jövő hét hétfőn, a szerda esti, Anglia-Kongó összecsapás győztesével játszik a negyeddöntőbe jutásért.